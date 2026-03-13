“いちご狩り無料”にグランピング、BBQ、温泉、サウナまで!!「THE FARM星空いちご園」に、3月平日なら学生証提示で一日遊べる「学生応援プラン」登場
春休みシーズンに向け、学生にうれしい期間限定プランが登場した。3月の平日限定で、学生証を提示するとグループ全員がいちご狩りを無料で楽しめる「学生応援プラン」だ。いちご狩りに加え、グランピング、BBQ、天然温泉、サウナまで一日中満喫できる内容となっており、友達同士での春休みのおでかけ先として注目を集めそうだ。
【写真】夜空をイメージしたイルミネーションがきれい！金曜宿泊者は夜のいちご園で「ナイトいちご狩り」も選択可能
■自然体験型リゾート「THE FARM」で楽しむ春の一日
「THE FARM(ザ ファーム)」は千葉県香取市にある体験型リゾート施設。農園を中心に、宿泊、食、温浴施設がそろう複合型施設で、自然を感じながら一日を過ごせるのが特徴だ。敷地内には「THE FARM 星空いちご園」も併設されており、のびのびした環境の中で旬のいちご狩りを体験できる。
■いちご4品種を60分間食べ放題、夜限定の体験も
学生応援プランでは、「THE FARM 星空いちご園」にて、旬を迎えた「紅ほっぺ」「かおり野」「よつぼし」「あまおとめ」4品種のいちごを60分間食べ放題で楽しめる。品種ごとの甘みや酸味の違いを食べ比べできるのも魅力で、写真を撮りながら友達同士で盛り上がれる体験となっている。
さらに、金曜日の宿泊者限定で幻想的な空間を楽しめる「ナイトいちご狩り」への変更も可能。やわらかな光に包まれた夜のハウス、昼間とは異なる幻想的な空間で味わういちごは、非日常の体験として人気！
■BBQに1ポンドステーキ、温泉とサウナまで満喫
食の楽しみも、このプランの大きなポイントだ。屋外BBQでは開放感ある空間で食事を楽しめるほか、ボリューム満点の1ポンドステーキが用意される。焚き火を囲みながらワイワイ盛り上がれること間違いなし。
食後は、敷地内の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」へ。天然温泉に加え、男女共用のサウナガーデンがあり、毎日開催している熱波師によるアウフグースイベントも体験できる。たっぷり遊んだあとの“ととのう”体験は、リフレッシュしたい春休み旅にもぴったり。
宿泊者は翌朝、農園の恵みを味わえる朝食ビュッフェを楽しめる。農園野菜や地元の新鮮な食材を使ったメニューが並び、清々しい一日の始まりを迎えられる朝食だ。
■選べる4つの宿泊スタイル
宿泊を組み合わせれば、THE FARMの魅力をより深く味わえる。滞在スタイルは、目的や人数に応じて選べる4種類が用意されている。
■THE FARMグランピング
快適に過ごせる設備を備えたグランピング施設は、全7タイプのテントから選べる。テント内は冷暖房完備なので、自然を身近に感じながらも、アウトドア初心者でも快適に過ごすことができる。
■THE FARMコテージ
木の温もりあふれる一棟貸しタイプのコテージは、室内でゆったり過ごせる“快適派”の宿泊スタイル。キッチン・お風呂・お手洗い完備で、天候や気温に左右されにくく、グループでも安心して過ごせるので、初めての旅行や女子旅・サークル旅行にもおすすめ。
■HABITA(ハビタ)
スマートチェックイン・チェックアウト対応で仲間との旅行にも選びやすいリーズナブルなコテージ。オプションもオンラインで選べるため、時間に縛られず自分たちのペースで滞在を組み立てやすい。仲間や家族での宿泊はもちろん、ひとり旅にも気軽に選べるプランが用意されている。
■農園のなかのキャンプ場
「キャンプ、やってみたいけど道具がない」――そんな学生にもおすすめなのが、THE FARMの「農園のなかのキャンプ場」（通称“農キャン”）。広々としたサイトは大型テントやタープも張りやすく、焚き火ができる炉や電源付きサイト、さらにお湯が出る炊事棟も完備。ビギナーからコアなキャンパーまでが楽しめる施設だ。
■春休みを“ちょっと特別”にする学生向けプラン
いちご狩りからBBQ、温泉、サウナ、宿泊まで1カ所で完結する学生応援プラン。3月平日限定という条件を活かせば、混雑を避けながら、友達同士でゆったりと春休みを満喫できる。遊びも癒やしも詰まったこのプランは、学生にとって思い出に残る一日を演出してくれそうだ。
3月平日限定《学生応援いちご狩りプラン》概要
場所：THE FARM 星空いちご園(千葉県香取市西田部1309-29)
内容：高校生以上の学生証を提示したグループの宿泊者全員に4品種のいちごを60分食べ放題(無料)
実施：日中(デイ)の案内
当日確認：学生証を確認
※学生証を忘れた場合、特典は適用外。
※「学生応援割(いちご狩り無料)」は本プラン限定特典。他プランは適用外。
※宿泊者は金曜限定で「ナイトいちご狩り」に変更可能 。通常の「デイいちご狩り」との差額として1名500円がプラスされる。
【対象施設】
THE FARMグランピング
THE FARMコテージ
HABITA(ハビタ)
農園のなかのキャンプ場
【食事】
グランピング・コテージ：THE FARM BBQ(スタンダードBBQプラン)
1ポンドビーフステーキがメインの定番BBQセット。オージービーフのストリップロインステーキと、季節野菜をBBQを楽しめる。
【BBQサポート】
グランピング・コテージ：BBQ講習(無料)
初めてでも安心の「お肉のおいしい焼き方」無料講習を開催。燻製BBQセット付き。※荒天等により中止となる場合あり。
【野菜マルシェ】
グランピング・コテージ：7種類以上の季節野菜が選び放題
スタッフおすすめの「野菜BBQグリル料理」レシピ付き。
【温泉・サウナ】
場所：おふろcaféかりんの湯
天然温泉に加え、サウナ、書籍・雑誌など館内コンテンツをゆったり楽しめる ※滞在中は何度でも入り放題(朝風呂あり)
【体験】
季節野菜の収穫体験
THE FARM農園では、年間約60品目の野菜をJGAPの基準に従って栽培している。収穫体験では季節野菜3種類の収穫を楽しめる。※HABITAのみ有料オプション
【朝食】
朝食ビュッフェ
農園野菜をふんだんに使用したこだわりのビュッフェを用意。※朝食の有無は部屋タイプにより異なる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
