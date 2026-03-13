この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【暴露】「なぜ落とす？」元人事が今だから言える㊙️合否の基準を徹底解説！意外な裏側も…|27卒・28卒・GD・面接」を公開した。動画では、元大手企業の人事責任者2名が、就活生が抱える「なぜ選考で落ちたのかわからない」という疑問に対し、グループディスカッション（GD）から最終面接までのリアルな不採用基準を解説している。



GDの合否基準について、元楽天の山永航太氏は、ファシリテーターや書記といった役割以上に「議論を進める発言」が重要だと指摘する。反対に、発言しないことや議論を阻害することが最も危険であり、元リクルートの古賀ゆか氏は、議事録に集中しすぎる学生に対して「どうなのかわからないからバツ」と判断することがあると明かした。



一次面接では、短い時間で自身のストーリーを矛盾なく伝えられるかが鍵となる。山永氏は「最初の自己紹介で3人から2人に絞る」と語り、初期段階でのカルチャーマッチの見極めが重要であると説いた。続く二次面接について山永氏は、役員の時間は貴重であるため「最終面接で落ちそうだなと思ったら落とす」という選考の裏側を語る。また、一次面接の申し送り事項が確認されるため、発言の「一貫性」がないと評価を下げる原因になるという。



最終面接では、能力の高さだけでなく、企業のビジョンやカルチャーとのマッチングが深く問われる。古賀氏は「一般的な能力は高いんだけれども、うちじゃないんだよな」という理由で不合格になるケースがあると語る。山永氏も「本当に優秀なのに落とすケースは全然ある」と断言し、就活生に向けて「自分が悪かったと思わないほうがいい」とアドバイスを送った。面接用に作られた自分ではなく、素の自分を出して企業との相性を探ることが、就活において最も重要であると結んでいる。