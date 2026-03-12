声優・下野紘、声帯炎と診断 ラジオ番組の生配信・放送の出演見合せ「早く治して、復帰しますっ！」
アニメ『鬼滅の刃』我妻善逸役などで知られる声優・下野紘が、声帯炎と診断されたことを受け、ラジオ番組の生配信・放送の出演を見合わせることを発売した。所属事務所のアイムエンタープライズの公式サイトにて発表された。
【Xより】「心配しないで！」声帯炎の下野紘 コメント全文
公式サイトでは「弊社所属役者 下野紘に関しまして、医療機関を受診したところ、声帯炎と診断されたため、各制作会社様と協議の上、ラジオ番組の生配信並びに放送の出演を見合わせることとなりました」と報告。
出演を見合わせる番組は以下の通り。
・「下松天大〜しもまつあまおお〜第3回音声生配信」 3月12日(木)生配信
・「下野紘 ひとりらじお」 3月13日(金)更新分
・「READING WORLD」 3月22日(月)、29日(月)放送
最後に「この度は、関係者の皆様やいつも応援して下さるファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたします事を、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
また、下野も自身のXにて「皆さま…ご心配おかけして、ごめんなさいっ 早く治して、復帰しますっ！なので、心配しないで待っててくださいっ」と呼びかけている。
