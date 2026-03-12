大人女子もときめく“Kawaii”空間。話題の新ブランド「sanrio house」の店舗に潜入！
マッシュグループがサンリオ監修のもと手掛ける新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」の1号店が3月6日（金）、ルミネ新宿 ルミネ2（東京）にオープン。マイナビウーマン編集部もさっそく潜入してきました。
そこには、これまでのサンリオショップとは一味違う、ファッショナブルで遊び心たっぷりな世界が広がっていました……！
■扉を開ければそこは“Kawaii”の魔法。フォトジェニックな店内
店舗へ向かうと、ハローキティやマイメロディ、シナモロールたちが温かくお出迎え。店内は、マッシュグループらしい洗練されたカラーリングと、サンリオのかわいさが融合したアートな空間が広がっています。
ぬいぐるみが連なったペンダントランプや、こだわりのタイル・壁紙でデコレーションされた壁など、360度どこを切り取っても「映え」が止まりません！
特に注目なのが試着室。お洋服を着替える瞬間までワクワクさせてくれる仕掛けがあり、思わず自撮りしたくなってしまうはず！
■こだわり抜かれたオリジナルグッズ
「sanrio house（サンリオハウス）」には、フィギュアやぬいぐるみ、チャームなどの定番アイテムから、アパレルやビューティーアイテム、お菓子など豊富なオリジナルグッズが並びます。かわいいアイテムの数々は自分用にはもちろん、大切な方々へのギフトにもぴったり。
また、マッシュグループならではの絶妙な色合いや素材をしたアイテムも魅力のひとつです。いつものサンリオキャラクターとまた違った表情が楽しめますよ……！
◇編集部がときめいた！注目アイテム3選
今回は、数あるグッズの中でも編集部がときめいた注目アイテムを３つピックアップして紹介します。
☆１．「【sanrio house シークレットコレクション】フラッフィー ハローキティ チャーム（全8種）」3,850円
ふわふわの着ぐるみを纏ったようなハローキティのチャーム（全8種）。立体感のあるお顔がたまらなくかわいく、バッグにつけて一緒にお出かけしたくなる触り心地です。どのカラーと出会えるかは箱を開けてからのお楽しみ！
☆2. 「クリアタンブラー（全20種）」1,980円
クリアタンブラーはなんと20種類で登場！ お馴染みのキャラクターはもちろん、パティ＆ジミーやみんなのたあ坊、マロンクリームといった懐かしのキャラまで勢揃いしています。
自分の“推し”が見つかること間違いなし。
☆3.「 GELATO PIQUE ♡ SANRIO CHARACTERS」シリーズ
マッシュグループの中でもルームウェアやスリッパなど、ハウスアイテムを取り扱うジェラート ピケとのコラボシリーズも必見！
ジェラート ピケとサンリオのコラボは今回が初めてなんだとか。ジェラート ピケらしいもこもこ素材と優しいカラーが、サンリオキャラクターのかわいさをさらに引き立てています……！ ポーチやヘアクリップなど、日常使いしやすいアイテムも豊富に揃っていますよ。
■行って楽しい。体験型コーナーや販路限定アイテムも
店内をさらに進むと、ユニークな仕掛けが目白押し。ここルミネ新宿 ルミネ2のみで購入することができる販路限定アイテムには、ベーカリーに扮したサンリオキャラクターのアイテムが……！
それぞれのキャラクターがどんなベーカリーになっているかは、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
また、店内奥には冷蔵庫に並ぶドリンク……と思いきや、実は靴下やスカーフ、ショートパンツが入っているランダム缶も。
何が出てくるかわからないドキドキ感は、お買い物気分を最大級に盛り上げてくれます。
■sanrio houseは新しい“Kawaii”に出会える場所
ファッション、ビューティー、ホームグッズまで。sanrio houseは、ただのキャラクターショップではなく、大人の女性が「今の自分」として楽しめる“Kawaii”があふれ出す場所でした。毎日をちょっぴり笑顔にしてくれる、自分だけの「お気に入り」を探しに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？
■店舗概要
sanrio house（サンリオハウス） ルミネ新宿 ルミネ2店
場所：東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿 ルミネ2・2階
入店方法：混雑緩和のため、当面の間は公式LINEからの事前予約制となります。
※商品は品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。
※最新の情報は公式サイトをご確認ください。
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
（マイナビウーマン編集部）