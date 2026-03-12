【数量限定】いま大人気の「mojojojo」のタンブラーがもらえるなんて。「割るだけクラフトボスカフェ」の購入者限定だよ。

2026年3月9日から全国の量販店やスーパーなどで、サントリー食品インターナショナル「割るだけクラフトボスカフェ」とぬいぐるみ・雑貨ブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」のコラボキャンペーンが開催されています。

可愛すぎて全種集めたい...♡

今、「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズからいずれか2本を購入すると、カフェ風タンブラーが1つもらえます。

タンブラーは全4種類。手縫いならではの温かみとゆるくて可愛い表情が魅力の「mojojojo」のマスコットが描かれたカップに、グリーンもしくはオレンジの蓋が付いています。気軽にカフェ気分を味わえる、ポップでキュートなデザインです。

「mojojojo」とは、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美氏が手掛けるオリジナルブランドです。Yahoo!検索が発表する「2026年ネクストブレイク」にも選出され、注目度が高まっています。

店舗によって商品の取り扱いがない場合があります。

景品は数量限定のため、無くなり次第終了です。

