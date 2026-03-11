G大阪が死闘制して準決勝進出！ 三浦のゴラッソに東口PKのストップ！ 延長99分のウェルトン決勝弾でラーチャブリー撃破【ACL2】
ガンバ大阪は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）準々決勝の第２戦で、タイのラーチャブリーFCと敵地で対戦した。
４日にホームで行なわれた第１戦は、１−１のドロー。ベスト４進出へ、勝利が必須のアウェーゲームは、立ち上がりからG大阪が主導権を握る。
29分に先制に成功。敵陣に押し込む展開のなか、最終ラインでボールを受けた三浦弦太が、ペナルティエリア手前右から思い切りよく右足を振り抜く。完璧なコースに飛んだ強烈なミドルシュートが、ゴール左上隅に突き刺さった。
後半に入ると50分、一瞬の隙を突かれて失点。クロスのこぼれ球を押し込まれてネットを揺らされ、試合を振り出しに戻される。
65分にもピンチ。ボックス内の競り合いの際、半田陸の手が相手の顔に当たったとしてPKを与えてしまう。それでも、このPKをGK東口順昭が止めて事なきを得る。
このまま90分では決着つかず。突入した延長戦の前半99分、混戦の中からウェルトンがこぼれ球に反応。ペナルティエリア左から右足のコントロールシュートでゴール右に流し込み、勝ち越しに成功する。
この１点リードを最後まで守り抜き、２−１で勝利したG大阪が、２戦合計３−２で準決勝進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三浦弦太の弾丸ミドル弾！
