全ッ然悪くないです。

MacBook NeoのキーボードがMacBook AirやMacBook Proと大きく異なるのはバックライトの有無ですが、実際のところ打ち心地に違いは感じるのでしょうか。

編集部に届いたMacBook Neoのキーボードをひたすら叩いて確認してみました。

MacBook Proのキーボードと比べても、大した違いは感じないかな…

MacBook Neoのキーボードの打鍵感ですが、税込10万円以下のMacBookだからといって、悪いわけではありません。むしろ不満を感じることがないほど快適にタイピングできる印象を受けました。

目を瞑った状態でMacBook Pro（M4 Pro）のキーボードと打鍵感を比べてみましたが、打ち心地に関しては正直違いが分からず…。強いて言うならば、MacBook Neoのキーボードは打鍵音がほかのMacBookのキーボードと比べて高いかな？という印象を受けました。そのため場所によっては、打鍵音が若干気になる場面があるかもしれません。

MacBook Neoのキーボードは本体カラーにマッチした素敵な色合い、ということに注目が集まりがちですが、打鍵感に関しても特に問題ないと感じたのが正直な感想です。

