より多くのユーザーへ向けた最新ランクル

トヨタは、2025年10月21日に世界で初めて公開した新型「ランドクルーザーFJ」を、2026年の年央頃に発売する予定です。

この新しいモデルは、ランドクルーザーシリーズの伝統を受け継ぎながら、その魅力をより多くの人々に届けることを目指して開発されました。

ランドクルーザーの歴史は、1951年に誕生した「トヨタBJ型」にまでさかのぼります。日本車として初めて富士山6合目への登頂を成し遂げて以来、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」という一貫した使命を掲げてきました。70年以上にわたり、世界190以上の国と地域で人々の生活を支え続け、その累計販売台数は1215万台を超えています。

現在のランドクルーザーシリーズは、フラッグシップモデルの「300シリーズ」、高い耐久性を誇るワークホースの「70シリーズ」、そして2024年に登場した中核モデル「250シリーズ」の3つの系統で構成されています。今回発表された新型「ランドクルーザーFJ」は、この「家族」に加わる新たな仲間として位置づけられています。

10月の発表会に登壇したトヨタのBrand Creation Office、サイモン・ハンフリーズ氏は、「2年前、ランドクルーザー”250″を発表しました。原点に立ち返り、ランドクルーザーを再定義する試みでした。あの発表会で『これは始まりにすぎない』とお話ししました」と振り返り、続けて「今回、その”家族”に新しい仲間、新世代に向けた『ランドクルーザー “FJ”』が加わります」と述べました。

この新型モデルは、「ランクルの原点にある実用性」と「誰もが気軽に楽しめる自由」を融合させたモデルです。ハンフリーズ氏は、「”FJ”は、これまで以上に多くの人々へランドクルーザーならではの体験をお届けするために生まれました。長年愛されてきた信頼性と機能性をミニマムなサイズに詰め込み、“70”に匹敵する走破性とカスタマイズ性を両立したデザインで、若い世代、より多くの人々の手に届く存在を目指します」とその狙いを語っています。

開発の経緯について、ランドクルーザーシリーズのチーフエンジニアである内山征也氏は、「ランドクルーザーFJは、ランドクルーザー250で原点回帰した中で見えてきた、『もっと多くのお客さんの生活を支えられる』『ランクルの魅力を もっと伝えられる』という考えから生まれました」と明かしました。

これまでランドクルーザーに縁が遠かった地域や世代に向けて、トヨタの「For You, To You」というキャッチフレーズにおける「To You」として届けたいという思いがあったといいます。そのために、まず多くの人に使ってもらいやすいよう「アフォーダブル」（手頃な、購入しやすいなどの意味）であることを重視し、このサイズ感のモデルが投入されることになりました。

モデル名である「FJ」は、「Freedom and Joy（フリーダム アンド ジョイ）」の頭文字から取られています。内山氏は、「もちろん、FJ40など昔のランクルを思い浮かべる人もいらっしゃるでしょうし、そういった歴史的な意味合いも若干はありますが、主には『新しい世代に、新しいモビリティの自由（Freedom）と、新しい楽しみ（Joy）を』という思いを込めています」と、その名前に込められた願いを説明しました。

新型モデルのボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1,960mm、ホイールベースは2580mmと発表されており、これは上位モデルである250シリーズと比較して全長で約350mmも短く設計。日本の狭い路地や都市部の駐車場でも扱いやすい、極めて実用的なパッケージングを実現しています。

また、全高は2メートル近く確保されており、ランドクルーザーに求められる高い視界とゆとりある室内空間がしっかりと維持されているようです。

パワートレインには、最高出力120kW（163PS）、最大トルク246Nmを発生する2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジン「2TR-FE」型を搭載。このエンジンは、「ハイラックス」や「ハイエース」などにも採用されたユニットで、長年にわたり過酷な環境下で耐久性と信頼性が証明されてきた定評あるものです。

トランスミッションには6速ATが組み合わされ、駆動方式にはオフロード走行において高い走破性を発揮するパートタイム式の4輪駆動システムを採用しています。

同モデルには、新興国向けのタフなピックアップトラックである「ハイラックス チャンプ（IMV 0）」と共通のIMVプラットフォームを採用し、強固なラダーフレーム構造を堅持。これにより、本格的な悪路走破性と堅牢性を確保しつつ、最小回転半径を5.5メートルに抑えることで、オフロードでの機動力と共に日常的な取り回しの良さも両立させています。

また、前後バンパーは分割（セグメント）構造で、損傷した際でも部分的な交換を可能にするなど、実際の使用シーンを想定した機能美が盛り込まれています。

インテリアにおいては水平基調のインストルメントパネルを採用することで、荒れた路面を走行する際でも車両の姿勢を把握しやすいコックピットレイアウトが構築されています。視認性に優れた大型モニターや、厚手のグローブをはめたままでも操作しやすい大型の物理スイッチ類など、実用的な道具としての使い勝手が徹底的に練り上げられている点も見逃せないでしょう。

2列シート5人乗りの室内は、後席を折りたたむことでフラットスペースを作り出すことも可能で、キャンプや車中泊、アウトドアアクティビティにも柔軟に対応できる汎用性が与えられています。

この新型ランドクルーザーFJは、2年前のランドクルーザー250の発表会でシルエットが披露されましたが、その時点ではまだ具体的な要件は固まっておらず、そこから開発が進められたということです。ランドクルーザーが築き上げてきた信頼の歴史の上に、新たな世代の自由と喜びを乗せて走り出す日が待たれます。