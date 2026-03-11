³¤¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤¬¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¡ª °æ¾åºé³Ú¤Î¡È¥¨¥·¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É
»ñ¸»¡ß°æ¾åºé³Ú¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Â³¤¯¥³¥Ä
¼Â²È¤¬»³±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¡È¿åÆ»¶È¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡É¿©´ï¤ÏÌý¤ò¤¤¤é¤Ê¤¤ÉÛÀÚ¤ì¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤È¤«¡¢¡È½Å¤¤¥´¥ßÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡ÉÀ¸¥´¥ß¤Ï¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¡×¤ä¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤ª»Å»ö¤ÇÂæÏÑ¤Î¡Ø¥é¥¤¥Î¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤·¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤¯¡¢¤³¤Î¹ØÇã¤¬´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤µ¤Ëwin-win¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ëÈë·í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¾åºé³Ú
¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤µ¤¯¤é¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡£1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¼ç¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¡£ÎÁÍý¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â·Ñ¤®¡ßËÙ Æ»¹¡ÊÌ¡²è²È¡Ë
¤¿¤À¤Î½¤Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶â·Ñ¤®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³
¸µ¿¦¿Í¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¤Ç¶â·Ñ¤®¶µ¼¼¤ò»Ï¤á¤Æµ¤¤Å¤±¤Ð20Ç¯¡£¶â·Ñ¤®½¤Íý¤È¶â·Ñ¤®¶µ¼¼¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¶â·Ñ¤®¡×¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡ÅÁÅýÅª¤Ê¤ä¤êÊý¡¢¢ÅÁÅýÅª¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾®²ó¿ô¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤Ç¤¤ë¤ä¤êÊý¡¢£¤â¤Ã¤È¤âÂÎ¤Ë³²¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¡¢¤¤â¤Ã¤È¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤êÊý¡¢¤Î4¤Ä¤ÎÃì¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿¼¿¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¤Íý¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÌá¤¹ºî¶È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ä¤ì¤¿´ï¤ä·ç¤±¤¿´ï¤¬¶â·Ñ¤®¤Ç¤Þ¤¿»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢Éô°÷¤µ¤ó¤¬Ä¾¤·¤¿´ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯Àþ¤¬°ú¤±¤¿»þ¡¢Ëá¤¤¤¿´ï¤¬¤¹¤´¤¯¸÷¤Ã¤¿»þ¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿»þ¡¢¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¸«¤¨¤¿»þ¤ÏÆÃ¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÙ Æ»¹
¤Û¤ê¡¦¤ß¤Á¤Ò¤í¡¡Ì¡²è²È¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£¶â·Ñ¤®Éô¤ò¼çºË¤·¡¢¡Ø¶â·Ñ¤®¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤ª¤ª¤é¤«¶â·Ñ¤®¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¶â·Ñ¤®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¥ß¥·¥ó¡ßÄÍËÜÄ¾µ£¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë
ÍÑÅÓ¤ò½ª¤¨¤¿Éþ¤¿¤Á¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤ò¥ß¥·¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
2022Ç¯6·î¡¢ÁêÊý¤Î¥³¥í¥ÊµÙÍÜÃæ¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¥ß¥·¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£10Æü´Ö¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö¤Ë35Ãåºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍèÄê´üÅª¤Ë¥ß¥·¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤ËÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò¡¢¤Þ¤¿Ãå¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£Éã¿Æ¤¬Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ÇÉáÃÊ¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¼¤ÎÍÎÉþ¤ò¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ¤ò½ª¤¨¤¿Éþ¤¿¤Á¤â¤Þ¤ÀºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥·¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦»ëÌî¤Î¹¤¬¤êÊý¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÄÍËÜÄ¾µ£
¤Ä¤«¤â¤È¡¦¤Ê¤ª¤¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¡£1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£Î¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¤È2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤ò·ëÀ®¡£¥Ü¥±¡¦¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024²¦¼Ô¡£
¼«¿æ¡ß»³¸ýÍ´²Ã¡Ê¼«¿æÎÁÍý²È¡Ë
Çã¤Ã¤¿¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤ÙÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë
ÎÁÍý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡© ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÆü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤ÎÈé¤Ï¤à¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½Ð½Á¤¬¤é¤Îº«ÉÛ¤ÏÄÑ¼Ñ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼Ñµû¤Î½Á¤Ï¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¹©É×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤âÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ì¤¿»þ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÚ½Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ½Á¤À¤±Â¿¤á¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¶ñ¤òÆþ¤ì¤ÆÊÌ¤ÎÌ£Á¹½Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Êì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤ÈÆé¤Î»Ä¤ê¤«²¿¤«¤Î¡ÖÆæ¤Î¤Ä¤æ¡×¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤ÏÍâÆü¤½¤ì¤ËÌÍÎà¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤½Ð½Á¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»³¸ýÍ´²Ã
¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤æ¤«¡¡¼«¿æÎÁÍý²È¡£1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¡¢¥ì¥·¥Ô¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«¿æ¤ÎÉ÷·Ê¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¼«¿æµª¹Ô¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
anan 2486¹æ¡Ê2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê