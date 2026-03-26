「なんで私の家わかったの？！」もしやストーカー？転職してきたイケメンによる法律スレスレの謎行動の真相【作者に聞く】
【漫画】本作「わたしの隣のヤンデレくん」を読む
「先月他社から転職してきたばかりの男性社員は、私のストーカーだった!!」という衝撃の設定から始まる、杏乃(@sakana32929)さんの作品『わたしの隣のヤンデレくん』。ホラーかと思いきや、実は純愛(!?)コメディとして人気を博している。
■ため息の回数まで数える執着心
物語の鍵を握る岸くんは、家を出ればすぐに声をかけ、社内でもどこへ行こうと先回りして現れる。どうやら主人公のスケジュールを完璧に把握しているようだ。さらに「午前中のため息がいつもの1.7倍多かったので」と体調を気遣うなど、その観察眼は法律スレスレのレベルに達している。
岸くんがこれほどまでに主人公を崇めるようになった背景には、3年前の冬に起きた出来事が関係している。物語が進むにつれ、彼が異様なまでの執着を見せる理由が徐々に明かされていくことになる。
■作者が語るイケメン設定の裏側
作者の杏乃さんは本作のキャラ設定について、「見た目がイケメンじゃないとな…ということで、岸はマトモそうな外見になりました」と明かす。周りからはストーカーに見えても、本人には全く自覚がない。すべては愛が重すぎるゆえにとってしまう行動なのだ。
「不器用な男が好きな女性にただ幸せになってほしいためにおかしな行動をとってしまう物語として読んでいただけるとうれしいです」と杏乃さんは語る。本作は全9話で完結しており、現在も各漫画アプリで配信中だ。杏乃さんはほかにも、2024年8月から連載中の『がんばれしおりちゃん』など多くの作品を手がけている。本作で彼女の描くキャラクターに興味を持った人は、ぜひほかの作品もチェックして、さまざまなイケメンをチャージしてほしい。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
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