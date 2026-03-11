3月8日、元AKB48のタレント・板野友美が、自身のXを更新。半年前に購入したという新車をお披露目し、注目が集まっている。

「板野さんは、同日公開したInstagramで、RANGE ROVER・イヴォークを購入していたことを報告しました。660万円以上する高級外車で、ホイールはマットブラック、内装は汚れの目立たないグレージュと、カスタムにもこだわったそうです。

公開された写真では、ブラックの車とともに、キャミソールに水玉のミニスカート、膝丈のブーツと、全身ブラックの板野さんがポーズを決めていました」（芸能担当記者）

Xでもイヴォーク購入を報告した板野は、新車に対する “マイルール” を明かした。

《新車イヴォーク 車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備。ナビ入れるまでに時間かかる。好きな曲かけないと運転できない。うん。私が面倒くさくて誰も一緒にドライブしてくれないな？》

なんと、今回のイヴォークでは、汚れが気になるため、土足禁止だという。たしかに、車内に汚れを持ち込まないよう、靴を脱いで履き替えるという人は一定数いるだろう。だが、あくまで少数派なのか、Xでは板野の “強烈ルール” に拒否感を抱く人々の声が寄せられた。

《かっこいい車なのに土禁はダルい。》

《こだわりあるのは人それぞれで良いんだけどそれを強要されると乗りたくないな》

《車土禁にしてめんどくさそうなブーツで写真撮って何がしたいんだ》

新車報告からして、こだわりが強めなことがうかがえる板野。過去には、プライベート面での “こだわりセレブ生活” を明かしたこともあった。

「板野さんは、2021年にヤクルトスワローズの高橋奎二選手との結婚を発表し、現在は1児の母でもあります。マンションの家賃は200万円と高額で、高橋選手と折半。壁一面にエルメスのバーキンやケリーバッグなど、高級ブランドがずらりと並ぶ邸宅を披露し、セレブぶりをオープンにしてきました。

2月には、自身のYouTubeチャンネルで、自宅を公開したのですが、驚きを集めたのが、ランドリールームでした。大きなドラム式の洗濯機が2台設置されていて、『真っ白で保ちたい』と、白い服やタオル用に1台、色物用に1台と使い分けているそうです。

板野さんは、『住みたい場所に稼ぎを合わせる』と公言しているため、好きにこだわれる生活水準を維持するため、仕事で奮闘するタイプなのでしょう」（同）

とはいえ、こうした生活ぶりをオープンにしすぎると、“セレブアピール” と捉えられることもある。私生活の公開は、ほどほどにしておいたほうが無難かも。