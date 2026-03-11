声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

3月7日のゲストは高垣彩陽さん！

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』 オープニング＆エンディング主題歌、両A面シングル「愛のファンファーレ/魔法の音」について伺いました。

今回の楽曲はどちらも俳優・歌手など幅広く活躍中の城田優さんとのデュエットが実現！「アニメの制作の際、オープニング・エンディングを男女のデュエットにしたいっていうご意向があったみたいで。そこで“高垣はどうだろう？”という話になって、男性が城田さん！オープンエンドを同じ人が歌うってこともナカナカないですし、そもそもデュエットでオープンエンドっていうタイアップもあまりないんじゃないかな。私としても結構ビックリでした」

「愛のファンファーレ」を初めて聞いた印象はどうだったのでしょうか？「ちょっと大人っぽい感じの、どっちかっていうとセクシーな感じなのかなって勝手に想像してたら、頂いた曲がこんなにもポップで明るくて凄い！もう幕開けにふさわしいワクワクする曲で、この年でこんなにワクワクしてときめけるんだって。仮歌の段階からずっと聞いて、自分たちの声が入ってからもずっと聞いて、凄くテンションの上がる曲でしたね」

今回の制作は、高垣さんにとって新しい挑戦があったそうです。「ソロでここまでポップな曲を歌うことってナカナカなくて、可愛くやろうみたいに思いすぎちゃうと、ちょっとキャラクターっぽくなっちゃうなとか。高垣彩陽として歌うってどうしたらいいんだろうっていうのと、城田さんは絶対キャラソンっぽくなるわけがないから、そこのバランスをどうしたらいいんだろうって思って。レコーディングは同じ日で、オープニングは私が先に録って、録り終わったタイミングぐらいで城田さんがいらっしゃって。ちょっとお話してバトンタッチっていう感じでしたね」

城田さんがディレクションを担当したエンディング主題歌「魔法の音」のレコーディングでは「凄く勉強になったというか、自分にない表現の仕方。例えば、歌うぞってなると私、音をしっかり出さなきゃって思うんですけど“もっと歌わなくていいです。声をあんまり出さなくていいです”って言われて。凄くハッとさせられた瞬間がいっぱいあって、今後歌っていく時に私の中に城田先生を置いて、ここまで突き詰めたいなって思わせてもらえる本当にいい機会でした」

今年はアーティスト活動15周年。これから挑戦してみたいことについても語ってくれました。「夢にも思ってなかったことって起きるんだなって、希望を捨ててはいけないなっていうのは凄く思ったので。前にやらせてもらったディナーショーもまたやりたいですし、子供向けの歌とか、教育番組だったり、役でも歌えたらいいし、そういう子供に関わるものもやれたらいいなとか思ってます。あとディズニーやりたい！」

冒頭から「ふぁんも」を意識したダジャレを披露してくれた高垣彩陽さん。城田優さんとのデュエットという新たな挑戦が詰まった両A面シングル『愛のファンファーレ/魔法の音』は、高垣さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「15周年で寿美菜子ともチャレンジをさせてもらって、夢にも思わなかった城田優さんとのフューチャリングという形で、アニメのタイアップを歌わせて頂く機会に恵まれました。本当に人生って分からないんだなって思いました。分からないからこそ希望を持てるし、楽しみになるし、思っても見なかった機会が自分にやってきた時に、そこで全力で応えられるように、やっぱり磨き続けてなきゃいけないんだなっていうのは改めて実感しました。まだまだ自分を厳しく鍛えていきたいと思っておりますので、みんなも思いがけなかったことにファンファーレを鳴らしていきましょう」