『チェンソーマン』第2部は次回最終回 完結発表にファン驚き「3部あるよね？」「唐突な展開でどうなるんや」

『チェンソーマン』第2部は次回最終回 完結発表にファン驚き「3部あるよね？」「唐突な展開でどうなるんや」