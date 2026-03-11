『チェンソーマン』第2部は次回最終回 完結発表にファン驚き「3部あるよね？」「唐突な展開でどうなるんや」
人気漫画『チェンソーマン』第2部が、3月25日配信の漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて最終回を迎えることが発表された。本日11日更新の最後のページにて「次回最終回3月25日（水）配信予定」と告知。2022年7月よりスタートした第2部の連載が、3年8ヶ月の歴史に幕を下ろし、突然の発表にネット上では驚きの声があがっている。
【画像】「なんで！」次回最終回で急展開『チェンソーマン』最新話のページ
完結については『少年ジャンプ＋』のトップページでも、「『チェンソーマン』第2部完結記念！！49話分無料！」と発表し、完結記念の企画として第2部の49話分が無料公開されている。
第2部が最終回を迎えるという発表にネット上では「本当にチェンソーマンの更新を楽しみに生きてきたから完結したらどう生きれば良いんだ」「チェンソーマン次回で最終回！？唐突な展開でどうなるんや」「次回でチェンソーマン最終回とか信じられないんだけど...もちろん3部あるよね？」「2部が完結なんだよね？チェンソーマン自体終わるわけじゃないよね？」などと驚きと惜しむ声が続々。Xでは「チェンソーマン」のワードがトレンド1位となった（11日午前1時ごろ）。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックスは累計3500万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が現在公開中で興収107億円突破の大ヒット。そして『レゼ篇』の続編となるアニメ『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
