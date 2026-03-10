滋賀県米原市の雑木林で去年、布団にくるまれた女性の遺体が見つかった事件。死体遺棄容疑で逮捕されていたシリア国籍の男（22）が、殺人容疑で再逮捕されました。

首を刺したり絞めたりしたか… 死因は窒息死

滋賀県警が殺人の疑いで再逮捕したのは、岐阜県大垣市の無職でシリア国籍のモハメド・ハムード容疑者（22）です。





県警によるとハムード容疑者は、去年3月14日、岐阜県垂井町の管理作業員・桐山真弓さん（当時64）の自宅車庫で、桐山さんに対し首を刃物で刺したり絞めたりして殺害した疑いが持たれています。桐山さんの死因は窒息死でした。





滋賀県警 “トラブルは報告されていない”

県警によると、遺棄現場や桐山さん宅の周辺の防犯カメラ映像に、不審な乗用車が映っていて、車を運転していたハムード容疑者が捜査線上に浮上したということです。



県警は、“ハムード容疑者の単独犯とみている”としていて、認否は明らかにしていません。



ハムード容疑者と桐山さんの関係性についても、詳細は明らかにしていませんが、“トラブルは報告されていない”としています。