クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【コスパがバグってる3列シートSUV】プジョー新型5008内装･外装レビュー! 3008との違いを比較! 価格は581万円〜でCX-80よりも安い?! 3列目の広さは? | PEUGEOT 5008」を公開した。 プジョーの新型3列シートSUV「5008」の内外装を細部までレビューし、その充実した装備と競争力のある価格設定から導かれる、圧倒的なコストパフォーマンスの高さを解説している。



ワンソク氏は、車両本体価格599万円の「GT HYBRID アルカンターラパッケージ」に対し、「下手な国産車よりもリーズナブル」と評価。弟分である「3008」と比較し、28万円の価格差で3列目シートや後席の快適装備が追加される点を挙げ、「かなりコスパは良い」と絶賛した。また、1.2Lの3気筒ガソリンターボとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載し、燃費がWLTCモードで18.4km/Lと優秀であることにも触れている。



エクステリアでは、有償色のインガロ・ブルーを纏ったボディや、ライオンのかぎ爪をイメージした3本線のヘッドライトを紹介。インテリアに乗り込むと、ファブリック素材とアンビエントライトを組み合わせたドアトリムや、ダッシュボード上にそびえる「21インチパノラミックカーブドディスプレイ」に言及。「本当に宇宙船みたい」と、その先進的なデザインに驚きを見せた。カスタマイズ可能なショートカット用ディスプレイ「アイ・トグル」の操作性も高く評価している。



注目される3列目シートの居住性についても自ら乗り込んで検証を実施。「座面が低いよりは座りやすい」と足元の構造を分析し、大人が座っても頭上に余裕があることから「思ってた以上に実用性がある」と太鼓判を押した。2列目と3列目を格納した際の広大なフラットスペースでは、実際に横たわり、車中泊も十分に可能であることを実演して見せた。



ワンソク氏は動画を通じて、斬新なデザインだけでなく、多人数乗車や積載性といった実用面でも高い完成度を誇る同車の魅力を浮き彫りにした。輸入3列シートSUVという選択肢が、価格面でも国産車に対する強力なライバルになり得るという新たな視点を提供している。