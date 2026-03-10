1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で及ばず。2大会連続の準々決勝進出はならなかった。

勝てば無条件で1次R突破、負けてもスコア次第では可能性があったオーストラリア。優位な立場で臨んだ運命の韓国戦で、悪夢が待っていた。

5回表終了時点で0-5となり、敗戦でも突破条件の「6失点以内かつ4点差以内」のデッドライン越え。だが、5回裏にグレンディニングが中越えへソロ本塁打。1-5とすぐさま突破圏内に“復帰”した。

その後1点ずつ取り合って迎えた9回の韓国の攻撃。0点に抑えれば突破だったが、遊撃手デールの痛恨失策が絡んで1点奪われて2-7となり、9回裏の攻撃も及ばなかった。

失意の中でもナインは一塁ベンチ前に整列。帽子を脱ぎ、スタンドのファンへ向けて拍手を送った。正々堂々とした戦いぶりを繰り広げたオーストラリアの選手たちに、三塁側の韓国ファンからも温かい拍手が注がれた。

準々決勝進出はならなかったものの、熱い戦いぶりは日本人ファンの心を打った。天覧試合となった8日は日本代表「侍ジャパン」を最後まで苦しめ、3-4の大接戦。試合後に天皇、皇后両陛下と愛子さまが手を振られた際には、オーストラリアナインもベンチ前で同様に帽子を取って貴賓席を見つめ、ファンの感動を呼んでいた。

Xには「オーストラリア残念だ。 でも素晴らしい戦いぶりでした」「また日本で観れるのを楽しみに待ってます」「東京ラウンド熱戦になったのは 間違いなくオーストラリアがいたから！ 強かった！胸張って帰ってほしい！」「オーストラリアの選手のみなさん熱い戦いをありがとうございました！」など労いの声があふれた。

日本に対する敬意でもあふれていたチーム。「ホンマに試合終わってもベンチにみんなずっと居た」「オーストラリアベンチが動けなくなってるのが、何とも」「俺はもう感情がグチャグチャや」「俺ももらい泣きや」と、涙を誘われるファンも少なくなかった。



