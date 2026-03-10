WBC歴代屈指と語り継がれるに違いない好ゲームだった。

8日の韓国−台湾戦。シーソーゲームを延長10回タイブレークの末、台湾が執念で勝ち取った。

2024年の野球国際大会「プレミア12」で日本を破り優勝、世界ランク2位という立場で挑んだ今大会、ファンの大熱狂とは裏腹に、台湾代表は初戦から苦しいスタートを強いられた。

「100年分の戦力差」「WBC史上最悪の試合」

日本に0‐13で大敗した後、台湾の野球ファンやメディアからは遠慮のない厳しい声が上がった。1次ラウンドで敗退となったものの、チェコ戦での快勝、続く韓国戦の勝利で、風向きは大きく変わっているようだ。

連敗後からの連勝。この間、台湾代表にはどんな心境の変化があったのか。20年以上にわたり、現地で台湾プロ野球を見つめてきた駒田英さんに話を聞いた。



チームを変えた「監督の涙」

「大谷翔平選手は誰もが知る素晴らしい選手。それでも臆することなく、選手たちは正面から立ち向かっていたと思います」

台湾代表の曾豪駒（ツェン・ハオジュ）監督は、日本戦後の記者会見で涙ながらに語り、敗戦の責任は全て自身にあると選手たちをかばった。

初戦のオーストラリア戦から、7回コールドで敗れた日本戦までは計16イニングにわたり無得点、4安打に抑え込まれた台湾打線。大会前の強化試合からチームの取材を続けてきた駒田さんは、当初の不振の要因をこう分析する。

「一つは、プレミア12王者というプレッシャー。もう一つは、主力打者の相次ぐ負傷離脱です」

カブス傘下のジョナサン・ロング選手とタイガース傘下の李灝宇（リ・ハオユー）選手が立て続けに負傷。長打力を期待された2人の主軸を欠いたダメージは大きかった。

初戦のオーストラリア戦では、徹底的に研究された末に左腕3人を並べられ、わずか3安打に封じ込まれた。さらに主将の陳傑憲（チェン・ジェシェン）選手が死球で負傷。不運が重なり、日本戦の屈辱的な大敗に至った。

「今のツェン監督は非常にコミュニケーションを重視しています。『責任は僕が取る、選手は頑張っている』と常に選手をかばい続けてきました。あの大敗で、不甲斐ない試合をしてしまった自責の念、悔しさが溢れ出したのでしょう。その監督の涙が、選手たちの目を覚まさせたというか、ここからチームが奮起しました」（駒田さん、以下同）

「野球のタブー」を破ってまで、格下相手に立ち向かった

転機となったのは第3戦のチェコ戦。格下相手とはいえ、負ければ予選敗退が決まる背水の陣。台湾代表が見せたのは、プライドを捨てた「勝利への執念」だった。

駒田さんは次のように話す。

「初回、1番打者の鄭宗哲（チェン・ゾンジェ）選手がセーフティバントで出塁。あれでムードが一気に『行けるぞ』と変わりました。さらに3番のS.フェアチャイルド選手の送りバントがチェコ側のミスも誘い、1点をもぎ取った。メジャー経験者が、どんな手を使ってでも勝とうとする姿勢を1回から見せたことで、完全にチームに火がつきました」

チェコのハジム監督が試合後、「元メジャーリーガーにまでバントをさせて、台湾がここまで自分たちを恐れ、本気でぶつかってきてくれたことが嬉しい」と語ったほど、台湾の気迫は凄まじかった。

14−0で快勝したこの試合、台湾はWBC大会最多となる1試合8盗塁も記録した。

大量リードするチームは盗塁してはいけないという「暗黙のルール」に触れる行為ではあったが、「それだけ勝ちに徹したということでしょう。ツェン監督は試合後、チェコのハジム監督に謝罪したそうです」。

プレミア12王者がプライドをかなぐり捨てて見せた勝利への渇望が、翌日の韓国戦への伏線となった。

「いつも苦しめられてきた」因縁の相手・韓国とは激戦に

8日の韓国戦、台湾は昨季から北海道日本ハムファイターズに所属する先発の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）選手を始め、エース級のリレーで挑んだ。

台湾の野球ファンにとって、韓国戦は特別な意味を持つ。侍ジャパン同様、アジアでしのぎを削り合う宿命のライバルであり、選手たちも「子どもの頃から見てきたWBCで、韓国にはいつも苦しめられてきた」と口にしていたほど特別な意識を持っているという。

そんな韓国との試合は壮絶なものとなった。逆転されても取り返し、主将のチェン・ジェシェン選手が体を張った走塁でチャンスを広げる。最後はタイブレークの末に台湾が勝利をもぎ取った。

「この勝利で、若い世代の選手たちは『自分たちは韓国にも勝てるんだ』という確固たる自信を手に入れました。2024年のプレミア12優勝は大きなマイルストーンでしたが、メジャーリーガーも参戦する最高峰の国際大会ともいえるWBCで、初めて韓国に勝ったことの意義はそれ以上に大きいでしょう。

国際社会で台湾が置かれている状況を選手たちも当然理解しているので、世界に台湾の力を証明できたというのも非常に大きいはずです」（駒田さん）

台湾野球の目標は「WBCで日本に勝つ」

今回の戦いを通じて、台湾野球の進化も浮き彫りになった。

かつては守備の乱れから自滅するシーンも多かったが、今大会は4試合で失策がゼロだった。

「今の代表は、2019年のU-18で世界一を経験した黄金世代が中心です。彼らは海外選手に対しても物怖じしない。また、トップの高校ではスポーツサイエンスや動作解析が導入され、少数精鋭ながら着実に底上げがなされています」（駒田さん）

一方で、課題も依然として多い。

勉学が重視され、中学・高校の部活動の習慣がほとんどない台湾において、トップレベルの高校野球部は40校程度に過ぎず、4000校に迫る日本の高校野球の裾野とは比較にならない。今回の台湾代表も半分の選手が卒業後、すぐに日米へ流出している現状がある。

「今、台湾プロ野球（CPBL）には親企業として有力企業がつき、環境が劇的に良くなっています。国内リーグが盛り上がり、国内経由でも良い契約で海外へ行ける流れができれば、層はさらに厚くなるでしょう。今後20年、30年かけて『WBCで日本に勝つ』。簡単ではないですが、それが台湾野球が目指す最終章になるはずです」（駒田さん）

激しい浮き沈みこそが台湾野球の醍醐味

1次ラウンドの全4試合を通じて、激しい浮き沈みを見せた台湾代表。それでも、駒田さんは「この起伏こそが台湾野球の魅力」だと語る。

「勢いに乗ったらプレミア12のように大物食いをするけれど、落ち込むとスコッと負けてしまう。非常に人間らしいんです。勝ち続けるチームを見たければ、侍ジャパンを見ればいいですが、私が台湾野球にひかれるのは、選手との距離の近さや人懐っこい選手がすごく多いことです」

1次ラウンドで残念ながら敗退してしまったものの、連日4万人超えのファンで東京ドームを揺らしたあの熱狂は、単なる一大会の盛り上がりにとどまらないはずだ。日本戦での絶望からチェコ戦での再生、そして韓国戦での歴史的勝利によって変わった台湾野球が日本に追いつく日は、そう遠くないのかもしれない。

