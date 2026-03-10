白髪あっても、こんなシャレる！？【ウルフ × ハイライト】が最強かもーーッ♡

ウルフヘアがトレンドとして注目されてから、はや数年。気取らないのにシャレ感を演出できるヘアスタイルとして定着しつつある印象です。ハイライトとも相性が良いため、白髪をカモフラージュしながらハイセンスに見せたい場合にもピッタリ。今回は【ウルフ × ハイライト】を取り入れた旬のスタイルをご紹介します。カラーの与える印象を味方につけて、立体感や毛先の動きも楽しんでみて。

コントラストで動きが光る

やや暗めのベースに、細いハイライトをたっぷり入れたスタイル。強すぎないけれどコントラストがつき、柔らかい毛流れが綺麗に浮かびます。特に、ハイレイヤーを入れたトップ部分が印象的で、髪の細さやのっぺり感に悩む大人世代の強いサポート役を果たしてくれそう。ウルフ特有の長い襟足のおかげで、スラッとした縦のラインもアピールできます。

まろやかベージュなら仕上がりナチュラル

日常に馴染む控えめなテイストが好みなら、コントラストを抑えたベージュ系がオススメ。温かみのある色合いは、黄色い色素を含んだ白髪と相性がよく、伸びても目立ちにくいメリットがあります。表面を長めに残し、首元でキュッと絞る形にすれば、丸みによる可愛さもまとえそう。

長めレングスも軽やかに決まる

カラーやシルエットによって重く見えることのある長さでも、ウルフヘアなら安心。毛先のボリュームを落として、ウエイトを上げられるため、その分リフトアップしたような印象を与えやすくなります。後頭部には曲線がつき、ハイライトとの相乗効果でふんわり見えも！

くすみを活かして赤みをセーブ

アッシュ系のカラーを選ぶと、白髪だけでなく、地毛部分の赤みにまでアプローチできます。色落ちすると赤やオレンジになりやすい人にもピッタリ。画像のアッシュグレージュは、ベージュの柔らかさにグレーが入っているため、知的でアーバンな雰囲気もまとえそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S