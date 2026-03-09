発売30周年「ブルボン プチシリーズ」記念企画/ オリジナルグッズ・PayPayポイントなどがもらえるキャンペーン、新CM放映や新商品発売も

ブルボンは3月3日、「ブルボン プチシリーズ」の発売30周年を記念した「ブルボン プチシリーズ 30周年プロジェクト」を開始した。1年を通して多様な企画を展開する予定だ。

第1弾として同日から、新テレビCMの全国放映や新商品2品の販売を開始した。また、オリジナルの「Yogibo」やデジタルポイントがもらえる抽選キャンペーンも展開。さらに今後は、人気イラストレーターとタイアップした屋外広告を順次掲出する予定だ。

1996年発売のプチシリーズは現在、ビスケットや米菓など24種類をレギュラー商品として展開している。また2011年6月、マスコットキャラクターとして「プチクマ」を採用した。

〈新CMの放映に合わせ2品を発売〉

新CMには、お笑いタレントの出川 哲朗さんと俳優の畑 芽育さんを起用した。2人のタッグは3度目。CMには、「プチシリーズがあれば、あなたの自分時間はもっと最高の瞬間になる」というメッセージを込めた。

「最高の瞬間」篇として2人それぞれでCMを制作。帰宅後に自宅でくつろぎながら、お気に入りの「プチシリーズ」を食べる様子を描いた。CMソングには、アイドルグループWEST.の新曲「Me Time」を採用した。新CMはテレビ放映のほか、公式YouTubeでも公開している。

屋外広告も新CMのテーマに合わせて制作する。人気イラストレーターのさいとうなおきさん、ますだみくさん、火曜びさんの3名が描き下ろしたイラストと、出川さん･畑さんのデザインを組み合わせて構成し、順次掲出を予定している。

また3月3日、新商品2品をラインアップに追加した。ほろ苦いコーヒークリームを小麦胚芽入りのビスケットで挟んだ「プチコーヒーサンド」と、青のり風味でサクふわ食感のせんべい「プチサクふわせん」で、いずれもオープン価格。

〈発売30周年キャンペーンを2つ展開〉

◆「フォロー&引用リポスト」キャンペーン

30周年記念キャンペーンとして、「プチクマ」をモチーフにしたオリジナルの「“でっかい!”プチクマYogibo(約85cm)」が5人に当たる抽選企画を用意した。公式Xのフォローと引用リポストで応募でき、期間は3月31日まで。

【応募期間】2026年3月9日(月)8:30〜2026年3月31日(火)23:59

【賞品】「“でっかい!”プチクマYogibo(約85cm)」抽選で5人

【応募方法】

〈1〉ブルボン公式X (@Bourbon_JP)をフォロー​

〈2〉#わたしの時間にプチがいる をつけて、該当の投稿を引用リポスト

〈3〉結果がリプライで届く

◆「選べるデジタルポイント」キャンペーン

プチシリーズを4本以上購入した人を対象に、デジタルポイントが最大3,000ポイント当たるキャンペーンも開始した。

デジタルポイントは、「PayPayポイント」「楽天ポイント」「dポイント」「Vポイント」4種から選択でき、キャンペーンサイトで応募可能。また、応募者全員に30ポイントをプレゼントする。応募期間は4月30日まで。6月30日の17:00まで引き換えできる。

【応募期間】2026年3月3日(火)4:00〜4月30日(木)23:59

【賞品】

A賞: 3,000ポイント × 30人

B賞: 300ポイント × 300人

C賞: 30ポイント × 応募者全員

【ポイント引換期間】2026年6月30日(火)17:00まで

■キャンペーンサイト

