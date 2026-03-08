1次リーグ・プールCオーストラリア戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦した。「天覧試合」となった一戦、オーストラリアは天皇陛下にユニホームを献上した。

日本―オーストラリア戦には天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが来場された。野球国際試合の「天覧試合」は1966年11月6日の全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶりだ。

オーストラリアはチーム公式Xを更新。「これは日本の天皇陛下に贈られました。ここにいられることは大変光栄です」として、背番号「14」ニルソン監督のユニホームの写真を投稿した。

ユニホームには英語で「with respect and honor, I am thanksful to have you attend our game verse team samurai.」（敬意と名誉とともに、侍ジャパンと我々の試合にあなた方が来場してくださったことに感謝申し上げます）と記されていた。



