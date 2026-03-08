世界が注目するマジシャンが大集結！/ カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」【まとめ記事】
The MAGIC ACADEMY of TOKYO は、真の日本一のマジシャンを決める頂上決戦の大会として毎年注目を集めている『Japan National Championship of Magic 2026』(以下、JNCM2026)を、今年は4月 11 日(土)のクロースアップ部門と4月 12 日(日)のステージ部門の 2 日間に渡って開催することを決定し、チケットの先行販売を開始した。
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」を2026年3月12日（木）より発売、またインナーイヤータイプワイヤレスイヤホン「Tune 235BT」をAmazon限定にて2026年3月下旬より発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
■40代女性の美容行動に変革 白髪は「隠す」から「活かす」へ！「1万人コミュニティ実証実験」の成果を発表
THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社は、株式会社イロップおよびSEEDER株式会社と共同で実施した「1万人コミュニティ実証実験」の成果を発表する公開ウェビナーを、2026年3月に開催する。
■贅沢な味わい！バーガーキング「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート&ストロベリー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月6日（金）より、大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを使用した『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』を期間限定で新発売する。
