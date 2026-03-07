大谷翔平が不敵な笑み…2026年WBC初戦の勝利を報告

なぜこの表情を――。米放送局の演出に、日米のファンが爆笑の渦に包まれている。米放送局「FOXスポーツ」は5日（日本時間6日）、同日に行われたWBC開幕戦で勝利を収めた日本代表「侍ジャパン」を称える画像をSNSに投稿。爽やかな表情の選手たちが並ぶ中、下段中央に配置されたドジャースの大谷翔平投手の不敵な表情が「ワルタニ」として話題を呼んでいる。

投稿された画像では、大谷、山本由伸投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）が並んでいた。多くの選手がキリッとした表情や笑顔を見せる中、画像の下段中央、ちょうど「JAPAN」のロゴの上に位置する大谷だけが、眉をひそめてニヤリと笑う“変顔”を見せている。普段の爽やかな印象とは真逆の威圧感を放っていた。

異彩を放つ1枚にSNS上のファンも大喜び。「笑わせないでくれ」「今年最も笑ったわ」「偉大なるキング悪魔オオタニ」「なんだこの色使いと翔平の顔はまるで日本が悪の帝国みたいじゃねーか」「悪っるい顔してんなー」「悪ガキがおる」「FOXも分かっとるｗ」「奴の顔ヤバすぎ。本当に好き」「この大谷さんの顔はなんすか?」「なんでひとり下段で変顔なの」といった声が上がっている。

侍ジャパンは7日は韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦する。勝利するたびに新たな投稿が登場するのだろうか。ファンの期待は高まってしまいそうだ。（Full-Count編集部）