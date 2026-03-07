アップルは「MacBook Neo」を発表しました。

↑お手ごろなMacBook Neoが登場（画像提供／アップル）。

MacBook Neoの最大の特徴は価格。9万9800円（税込）から販売されます。これは、アップルの中でも最も低価格なノートパソコンです。

本体には「iPhone 16 Pro」と同じ「A18 Pro」チップを搭載。メモリ容量は8GBで、ストレージは256GBから。同価格帯のWindowsパソコンと比べて、日常タスクやAI処理において圧倒的な高速化を実現しています。

本体には13インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載。筐体はシルバー、インディゴ、ブラッシュ、シトラスの4色が用意されています。バッテリーは最大16時間の駆動が可能で、2つのUSB-Cポートと1080p解像度のフロントカメラを搭載。Wi-Fi 6EおよびBluetooth 6接続に対応しています。

海外メディアのMacRumorsにはMacBook Neoについて、「この価格なら即買いだ」「ティーンエイジャー向けの素晴らしいノートパソコンになるだろうね」などの称賛の声が寄せられています。一方で、「8GBのみで、MagSafeなし？ じゃあいいや」など、スペックに対する不安の声も存在します。

MacBook Neoはすでに予約注文を開始しており、3月11日から発売されます。進学や就職の際に気軽に購入できるノートパソコンとして、MacBook Neoには注目が集まりそうです。

Source: MacRumors

