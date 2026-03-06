Snow Man佐久間大介、初単独主演映画『スペシャルズ』高いダンススキルを活かした好演に期待

3月6日公開の映画『スペシャルズ』で主演を務めるSnow Man・佐久間大介。同作は佐久間が映画初単独主演を飾る作品であり、ダンスに挑む伝説の元殺し屋・ダイヤ役を演じる。そこで本記事では、佐久間のこれまでの歩みを振り返りつつ、その俳優としての魅力に迫りたい。

Snow Manのメンバーとして活躍しながら、近年では俳優業にも力を入れている佐久間。2024年には映画『マッチング』で狂気的なストーカー・永山吐夢役に挑み、自身の明るいキャラクターとは真逆の役柄で新境地を見せた。また、2025年には、主演の北川景子が『第50回報知映画賞』で主演女優賞を受賞するなど話題を呼んだ映画『ナイトフラワー』に出演し、夢を追いかける女性格闘家・芳井多摩恵（森田望智）に想いを寄せる幼なじみの池田海役を好演している。

そんな佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』は、孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会出場を目指すことになるダンスアクション・エンターテイメント。佐久間が演じるのは、伝説の元殺し屋で、現在は児童養護施設で働いているダイヤだ。

佐久間は、同作の完成披露舞台挨拶の中で、ダイヤの役作りについて、「ガンアクションも初挑戦で、伝説の元殺し屋としての動きに説得力が必要だと思って、家の中でもモデルガンを持ち歩いて急に構えてみたり」と回想。また、2月28日放送のTBS系『王様のブランチ』のインタビューでは、佐久間出演の映画『ナイトフラワー』を手がけ、『スペシャルズ』でも原案・脚本・監督を担当した内田英治氏が以前からダンスの映画を撮りたいと考えており、佐久間にオファーすることになったというエピソードが明かされている。磨き上げたアクション、そしてSnow Manのメンバーとして培ってきたダンススキルを遺憾なく発揮できる今回の役柄は、佐久間にとってハマり役になりそうだ。

なお、今作の主題歌にはSnow Manの「オドロウゼ！」が起用。日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューンとなっており、ダンスにフォーカスした『スペシャルズ』の物語を明るく彩ってくれるはずだ。初の映画単独主演に挑んだ佐久間の俳優としての現在地を、劇場で確かめてみてはいかがだろう。