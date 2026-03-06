【お買い得】Amazon 新生活セールでTHE NORTH FACEのアウターやバッグなどが最大45％オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。

今回は、THE NORTH FACEのアイテムをピックアップ。これからの季節に活躍するライトアウターや、お得なときに手に入れたいバッグ類などがセール価格になっているのでお見逃しなく。

→Amazon「THE NORTH FACE」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

寒暖差のあるアウトドアでも活躍。裏起毛で厚手スウェット地のパーカ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) パーカー スウェットリアビューフルジップフーディ メンズメンズ

13,000円 → 9,389円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



やや長めの着丈で保温性を確保。GORE-TEXを採用した防水シェルジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジャケットマウンテンライトジャケット メンズ 新モデル NP62550メンズ

40,000円 → 34,980円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ややゆとりのあるシルエットで、中間着との重ね着にも対応


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジャケットコンパクトジャケット メンズメンズ

15,000円 → 12,534円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



やわらかい肌当たり。ストレッチ生地で快適なパンツ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] フレキシブルコレクション ロング ハーフ ショートパンツ メンズ

11,000円 → 6,060円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



脚がすっきり見える、脚さばきの良いテーパードシルエットのパンツ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE ロングパンツドーロライトパンツ Doro Light Pant メンズ NB82506メンズ

14,000円 → 11,225円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



THE NORTH FACEの代表的なロングセラーモデル


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス

19,000円 → 15,092円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シンプルでスタイリッシュ。軽量な素材感のショルダーバッグ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] ザノースフェイス バッグ メンズ レディース ショルダーバッグ シンプルクロスバッグ M ブラック 日本未入荷モデル NN2PQ61A [並行輸入品]

11,800円 → 6,490円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



さまざまなシーンに重宝。ユニセックスで使えるニットキャップ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ニット帽 カプッチョリッド ユニセックス ニットキャップ NN42544

4,300円 → 3,499円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) 靴下クライミング プロテクト ブリスター ユニセックスユニセックス大人 [ザノースフェイス] クライミング プロテクト ブリスター ユニセックス 抗菌防臭 薄手 【FW23】チャコール S

1,200円 → 1,079円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジャケットストライクトレイルジャケット Strike Trail Jacket レディース大人 NPW62576レディース [ザ・ノース・フェイス] ジャケット Strike Trail Jacket ブラック M

22,000円 → 19,799円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット フィールドユーティリティジャケット メンズ NP22533 THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Field Utility Jacket ブラック M

26,000円 → 21,895円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] ダッフルバッグ BC Duffel S BCダッフルS NM82368 ユニセックス [ザノースフェイス] BC Duffel S サミットゴールド ONESIZE

21,800円 → 15,800円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→Amazon「THE NORTH FACE」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります