「OPSODIS 1」

鹿島建設は、立体音響スピーカー「OPSODIS 1」の一般販売を3月5日18時から開始する。価格は132,000円。なお、公式サイトからLINE友だち登録した人限定の先行販売を、3月5日17時30分から実施。LINEで当日送付されるリンクから購入可能。数量限定・先着順となり、規定台数に達し次第終了。「できるだけ早く受け取りたい方は、今回の販売でのご購入をぜひご検討ください」としている。

また、「当日はアクセス集中が予想されます。事前に商品ページにアクセスして会員登録しておくことをおすすめします」としている。

OPSODIS 1は、鹿島が英国サウサンプトン大学と共同研究・開発したOPSODIS技術を搭載した小型サイズの立体音響スピーカー。2025年には日本のクラウドファンディングで、単独の日本国内企業による製品開発プロジェクトとして過去最高金額の約9.2億円を達成した。

OPSODISは、独自のクロストークキャンセルなどの信号処理と、センターに近い方から高域スピーカーを左右対称に設置するスピーカーレイアウトなどの組み合わせにより、自然な3D立体音場を実現する技術。壁や天井の反射などは使わず直接音をリスナーに届け、上下、左右、前後、遠近などの360度の自然な音場を再現する。

この技術を搭載したOPSODIS 1は、デスクトップに設置しやすい小型スピーカー。6チャンネルマルチアンプ、3ウェイ6スピーカー構成。幅382mm、高さ70mm、奥行130mmのコンパクト設計が特徴。Bluetooth接続に加え、USB-C、光デジタル、3.5mmアナログ入力も備えている。

試聴可能な商業施設

下記商業施設にて試聴用の「OPSODIS 1」を展示している。

【北海道】（2026年3月中旬に開始予定）SAPPORO 4-CHOME PLACE札幌４丁目プレイス 3階住所：北海道札幌市中央区南1条西4-1-1 【宮城県】PARCO1 9階 イベントスペース住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 【東京都】蔦屋家電＋住所：東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット二子玉川 蔦屋家電 1階 【愛知県】名古屋みなと 蔦屋書店 2階イベントスペース住所：名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス 【大阪府】梅田 蔦屋書店住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9階 大阪ステーションシティ ノースゲートビルディング西館商業施設「LUCUA 1100」（ルクア イーレ）9階フロア 【広島県】エディオン蔦屋家電 2F特設コーナー住所：広島市南区松原町3-1-1 EKICITY HIROSHIMA 1階-3階 【福岡県】福岡 天神 蔦屋書店住所：福福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 4階