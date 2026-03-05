大阪きってのグルメタウン・天満は、華金になると生粋の酒好きたちで賑やか。その中には、ひと際楽しそうな美女3人の姿が！ 何軒もハシゴ酒をした彼女たちが最後に行きついた、体にも心にも沁みる〆メシとは？

【TVer】深夜の天満で泣いて泥酔……。11軒ハシゴ酒した男たちの“究極〆メシ”○○○○○○おにぎりにナイナイ岡村隆史＆なるみ大興奮！

とある華金の夜11時過ぎに天満にいたのは、仕事仲間だという20代の女性3人組。翌日が休みな彼女たちは、仕事終わりの夜7時に福島でお酒を飲みはじめ、移動して天満でさらに飲んでいたという。華金女子会を存分に楽しむ彼女たちに、スタジオでVTRを見守るタレントのなるみとナインティナインの岡村隆史は、「おでこキレイな3人組！」「ホンマやなぁ」「かわいいね～！」と興味津々だ。

美女3人組は3軒目で〆るはずだったが、まだ飲み足りないのか、近くの創作韓国料理とワインの店「洪-hong-」へ！ 洪は、チャプチェやスンドゥブをはじめ、ワインに合う絶品韓国料理が30種類以上も揃う。そんな洪で、彼女たちは本日4本目のワインで乾杯し、日付が変わった深夜1時半にようやく〆ることにした。

〆の店は、中華バル「UMAMITASU（ウマミタス）」。深夜3時まで営業しているUMAMITASUは、ゴルゴンゾーラの焼売や香港焼きそば、名物元祖麻婆ホルモンなど、新進気鋭のシェフが生み出す創作中華が人気だ。

その中で美女3人組が選んだ〆メシは、夜10時以降限定で販売されるとろろラーメン！ シンプルな鶏白湯スープはあっさりとしており、とろろが絡んだ極細麵はのど越しがよく、酒を飲んだ後でもスルスルと食べられる。美女たちがラーメンをペロリと平らげ、「ごちそうさまでした！ イエ～イ！」とカメラに陽気な笑顔を向けると、岡村となるみは「ええ気持ちになったんやろな」「眩しいな、若いって」と思わず笑みがこぼれた。

なお、天満の〆メシ特集は、3月2日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で行われた。同放送回では、「激ウマ過ぎる関西グルメSP」と題して、天満の〆メシのほか、大阪の絶品和食モーニングも紹介された。

【TVer】子連れだけど夫婦ではなく○○○仲間！ 週1天満で飲み歩きする呑兵衛たちの“究極〆メシ”漆黒のアレに同行者の8歳少女もニッコリ「おいしいです！」