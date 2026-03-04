保存版！イエベさんが本当に可愛くなれるメイク＆アイテム選びマニュアル
イエベさんが可愛くなるメイクのポイント
イエベさんが可愛くなるメイクのポイントは以下の3つです。
〃貎Т兇鮖店む
▲灰好瓩浪み・暖色系カラーを選ぶ
ゴールドラメで華やかに
「血色感・多幸感」を意識してメイクをすると一気に垢抜けて可愛く仕上がります！
アイメイク
アイシャドウは黄みを感じるあたたかみのあるカラーを選ぶのがオススメです。
ラメはゴールドラメを選ぶと肌が綺麗に見え、華やかな印象の目元に仕上がります！
イエベさんにオススメのアイシャドウはこちらです。
2aN ベターミーアイパレット 04 ニューデイ
マスカラやアイライナーはブラックより、イエベさんが得意なブラウンカラーを取り入れるのが◎
ブラウンのマスカラやアイライナーを使うことで、柔らかく抜け感のある優しい印象に仕上がります。
イエベさんにオススメのマスカラとアイライナーはこちらです。
D-UP パーフェクトエクステンションマスカラ ピュアブラウン
キングダム リキッドアイライナーTP ブラックブラウン
紹介したアイテムを使ったアイメイクの仕上がりはこちらです！
アイブロウ
眉毛はブラウンやベージュ系の眉マスカラで自眉の黒さを消して、ふんわり柔らかく仕上げるのが◎
髪色よりワントーン明るいカラーにすると垢抜けた印象になります！
イエベさんにオススメの眉マスカラはこちらです。
KiSS キス うす眉メーカー 01 ピンクベージュ
シェーディング
イエベさんがグレージュ系のシェーディングを選んでしまうと顔から浮きやすく、統一感がなく見えてしまうことも…。
シェーディングは黄み・暖かみのあるブラウンのものを選ぶと肌馴染みが良く、自然な立体感を演出できます！
イエベさんにオススメのシェーディングはこちらです。
too cool for school アートクラス バイロダン シェーディング 1.5 ニュートラル
チーク
イエベさんのメイクで1番重要なアイテムはチーク。
血色感を足すことで、幸せオーラが溢れる垢抜けた顔印象に近づけます！
イエベさんにオススメのチークはこちらです。
JUNG SAEM MOOL アーティストクッションブラッシュ レアローズ
リップ
イエベさんのメイクでチークと同じくらい大切なのがリップ選び。
コーラル・オレンジ・ピーチ系のリップを選ぶと血色感が足されて垢抜けた印象になります！
イエベさんにオススメのリップはこちらです。
PAUL＆JOE リップスティック シアー09 フレンチ クロワッサン
いかがだったでしょうか？
今回はイエベさんが本当に可愛くなれるメイクとアイテム選びのポイントを紹介いたしました！
メイクとアイテム選びの重要なポイントをまとめたので、迷った時はぜひ見返してみてください♪