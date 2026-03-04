『朝イチのホットミルク』で眠りながらやせる！熟睡すると痩せる理由とは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『朝イチのホットミルク』で眠りながらやせる

「寝ているだけでやせられる」と聞いても半身半疑かもしれませんが本当です。なぜかというと睡眠中に脂肪を分解する成長ホルモンが分泌されるからです。ただし、熟睡していることがポイントで、浅い眠りでは効果が激減。成長ホルモンは、成長期をすぎると量は減りますが、熟睡すればちゃんと分泌されるのです。

熟睡するためには、「朝イチのホットミルク」を習慣にすること。牛乳には、熟睡に欠かせないトリプトファンがたっぷりと含まれています。トリプトファンはアミノ酸の一種で、ストレスを和らげて安眠に導く幸せホルモンことセロトニンの材料に。そしてそのセロトニンは、自然な睡眠を促すメラトニンの材料になります。