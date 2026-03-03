俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年3月2日、高校卒業したことをインスタグラムで報告し、学校名を受けて「才色兼備」などと驚きが広がっている。

紗来さんは、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）と俳優の本田望結さん（21）を姉に持つ。

「勉強だけじゃなく、人として大切なことも...」

紗来さんはインスタで「高校を卒業しました。受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で...入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と振り返り、

「でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」

とエピソードを披露した。両親に対して「毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母」「送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう」などと感謝を述べたほか、下記のようにも感慨にふけっている。

「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう」

「ずっと偉かったよ」「卒業おめでとう」姉も祝福

紗来さんは校門で撮影した制服姿の写真も披露しており、東京都八王子市にある男女共学の私立・明治大学付属八王子高校だったことが分かった。同校は「家庭教師のトライ」公式サイトの受験情報によれば、偏差値68となっている。

投稿のコメント欄に真凜さんから「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」、俳優の望結さんから「紗来、卒業おめでとう」と祝福が寄せられた。学校名を受けてXでは「明八だったの？びっくりだなぁ」「こんなに可愛くてRayの専属モデルで、しかも偏差値68！？！？」「この見た目で賢いのえぐいなあ」「まじで才色兼備の天才だよ」といった声も出ている。

学業をめぐり、紗来さんは当時中学1年生だった20年にバラエティー番組｢メレンゲの気持ち｣（日本テレビ系）で「この前のテストで学年で総合１位でした」と明かしたとしてメディアを賑わせたことも。なお、姉の望結さんは23年3月に青森山田高校卒業、真凜さんは24年3月に明治大学卒業をそれぞれ報告している。