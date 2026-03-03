スタバ新作「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」3月9日登場 2種類のティーが主役
【モデルプレス＝2026/03/03】スターバックス コーヒー ジャパンは、3月9日から全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、春の訪れを告げるスプリングシーズン第2弾の新商品として「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」を販売。「スターバックス ティー ＆ カフェ」の春の風物詩「ピーチ トランクイリティ」と「さくら アリュール」の2種類のティーを使用し、ストロベリー果肉を合わせたティーが主役のフローズンビバレッジだ。
【写真】ストロベリー果肉がたっぷりのったスタバ新作ドリンク
「スターバックス ティー ＆ カフェ」では、これまでティーに興味、関心のある人、ティー好きの人に向けて、様々なティー体験を届けてきた。“私たちが大切にしているティーの楽しみ方をもっと広げたい”という想いの元、この春は2種類のティーを主役にした「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」を開発した。アイスティーとフローズンがカップの中でゆっくりと溶け合い、香りや口あたりに豊かな変化を生み出し、春の訪れとともに少しずつ温かくなってきたこのシーズンにぴったりの爽やかさと華やかさを楽しめるティー フローズンとなっている。
「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」は、ふわり舞うピーチの香りと、やさしく穏やかな甘み、フルーティーで透明感あふれる余韻にレモンバーベナやカモミールが香る「ピーチ トランクイリティ」と、国産の緑茶と、ハイビスカス、パイナップル、マンゴー、バラのバランスのよい味わいが特長の「さくら アリュール」の人気の2種類の茶葉を使用。2つの茶葉を一緒に抽出したブレンドティーをカップに入れた後、このブレンドティーにピーチの甘さとローズの華やかな香りのベースとストロベリー果肉を合わせた上品な味わいのフローズンをティーの上に注ぐ。トッピングにストロベリー果肉をのせて完成だ。茶葉本来の穏やかな風味を感じるフローズンの食感と、ストロベリーの甘酸っぱさが調和し、春を感じさせるフルーティーで豊かな味わいを楽しむことができる。
なお、第1弾として登場している春のティーラテ『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ（ホット／アイス）』も継続販売している。
「ピーチ トランクイリティ」
穏やかなピーチの味わいがはつらつとしたパイナップルの風味に寄り添い、レモンバーベナとカモミールの優しい余韻が続く。「トランクイリティ」とは「穏やかな静けさ」という意味の、このティーを表現するにふさわしい言葉。穏やかなピーチの味わいとカモミールの柔らかな香りが、まるで張り詰めた心を解きほぐすように、じんわりと広がる。その中に射すパイナップルをはじめとしたフルーツの心地よい酸味に気が付くころには、きっと周囲の物音は忘れて、自分だけの静かな世界の中にいられるだろう。
「さくら アリュール」
甘酸っぱいチェリーや爽やかなハイビスカスの風味に続いて、緑茶の口あたりや青々しい香りを心地よく感じられる。桜が咲き乱れる中目黒の小径をモチーフに、奥行きのある味わいに作られた。国産の緑茶と、ハイビスカス、パイナップル、マンゴー、バラのバランスのよい味わいが特長で、煎茶とフルーツの新しい出会いを楽しむことができる。※チェリーの風味は香料によるもの。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
