[3.2 ラ・リーガ第26節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

MF 38 César Palacios

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 15 S. Boselli

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 21 フアン・イグレシアス

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

DF 24 Z. Romero

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 8 マウロ・アランバリ

MF 10 マルティン・サトリアーノ

MF 17 キコ・フェメニア

FW 19 L. Vázquez

控え

GK 1 イジー・レターチェク

DF 3 アブデル・アブカル

DF 12 アラン・ニョム

DF 41 Jorge Montes

MF 6 マリオ・マルティン

MF 14 ハビ・ムニョス

MF 20 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ

MF 44 Adrián Riquelme

FW 18 アレックス・サンクリス

FW 23 アドリアン・リソ

監督

ホセ・ボルダラス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります