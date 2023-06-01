R・マドリーvsヘタフェ スタメン発表
[3.2 ラ・リーガ第26節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
MF 38 César Palacios
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 15 S. Boselli
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 24 Z. Romero
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 10 マルティン・サトリアーノ
MF 17 キコ・フェメニア
FW 19 L. Vázquez
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 3 アブデル・アブカル
DF 12 アラン・ニョム
DF 41 Jorge Montes
MF 6 マリオ・マルティン
MF 14 ハビ・ムニョス
MF 20 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ
MF 44 Adrián Riquelme
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 23 アドリアン・リソ
監督
ホセ・ボルダラス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります