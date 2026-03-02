デジャヴュ塗るつけまつげ新境地♡美フォルムまつげへ

“塗るつけまつげ”でおなじみのデジャヴュから、まつげの“形”と“質感”にまでこだわった新製品「フォルミングラッシュ」が誕生♡根もとは太く、毛先はすっと先細り。凹凸のないつるんとしたツヤ質感を叶える、新感覚のフィルムマスカラです。まつげメイクの常識を覆す、新しい体験に注目です。

新開発ジェル状フィルム液

デジャヴュ フォルミングラッシュ・フォルミングラッシュ プレミアム イメージ

最大の特長は、ぷるんと弾力のある＜ジェル状フィルム液＞。まつげの根もとにピタッと密着し、毛先に向かってほどけるように伸び広がることで、根もとは太く、毛先はスッと細い“先細りフォルム”を形成します。

さらに液の凹凸補正効果により、表面はつるんとなめらかに。ひと塗りで、まるでもとから長いような美しい仕上がりを実現します。

ミシャBBクリームEXがハンズ限定登場！1本で叶うつるん肌♡

セパレート＆お湯オフ設計

デジャヴュ フォルミングラッシュ

価格：1,760円(税込)

1mm間隔の目を持つシリコン製＜フォルミングブラシ＞をシリーズ初採用。

ジェル状フィルム液をしっかり抱え込み、毛流れを整えながら1本1本をセパレート。ダマやタバとは無縁の、扇状に広がる美まつげが叶います。

デジャヴュ フォルミングラッシュ・フォルミングラッシュ プレミアム 仕上がりイメージ

フィルムタイプなので皮脂・汗に強く、パンダ目になりにくいのも魅力。こすらずお湯でオフでき、まつげパーマやエクステ派にも安心です。

取扱い：全国のPLAZA、MINiPLA、イミュ公式オンラインストアで先行発売

プレミアムはケア成分配合

デジャヴュ フォルミングラッシュ プレミアム

価格：1,870円(税込)

「フォルミングラッシュプレミアム」には、まつげをケアする【プレミアムラッシュケア成分※】を13種類配合。メイクをしながらキューティクル補修とうるおいケアを叶えます。

取扱い：全国のロフト、イミュ公式オンラインストアで先行発売

※補修成分：パンテノール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa／保湿成分：ヒアルロン酸Na、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、トウキ根エキス、PG、加水分解シルク、リンゴ果実エキス、ハチミツ。

理想の“美フォルム”を体験♡

ロングでもボリュームでもなく、“フォルム”という新発想にたどり着いたデジャヴュの塗るつけまつげ。2026年3月3日（火）よりPLAZA、MINiPLA、ロフトなどで順次先行発売されます。ひと塗りで印象が変わる、新しいまつげメイクをぜひ体験してみてください♡