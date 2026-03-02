3月1日放送の『サンデージャポン』（TBS系）にタレントの黒嵜（くろさき）菜々子がゲストで出演。番組内での発言が波紋を広げている。

同日の放送では、野球の国際大会WBCの開幕を前に、同大会の特集がオンエア。黒嵜はそのテーマについてコメントしたが、その内容に視聴者は首を傾げていた。

「高校時代は硬式野球部のマネージャーを経験していたこともある黒嵜さん。野球愛が強いことで知られており、同番組でもWBCについてコメントを求められました。その中で《好きすぎて前回のWBCは1人で行きました》と、3年前に行われたWBCを見に行ったことを告白。さらに、《ビール飲みながら隣のおじさんとイェーイってやりました》と、ハイタッチする仕草を見せながら当時のことを回想したのです」（テレビ局関係者）

この発言にスタジオの出演者たちは、黒嵜の野球愛に感心したものの、現在黒嵜の年齢は22歳。前回のWBCが行われた3年前は19歳でだったため、視聴者から“未成年飲酒”の疑念が持たれてしまったのだ。

この疑惑に対して黒嵜は放送後にXを更新し言及。自身の発言について振り返った。

「黒嵜さんは、久しぶりの生放送で緊張していたことを前置きし、《そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました》と、あくまで間違いだったと釈明。《誤解を招く表現となってしまいました。お詫び申し上げます》と反省を綴ったのです」（芸能プロ関係者）

トーク力の未熟さも吐露しながら、スタジオでの“決め顔写真”を添えて反省の弁を綴った黒嵜。しかし、そのポストにX上では

《WBCって結構記憶に残る試合だと思うけど…》

《どなたか存じませんがお詫びポストに使う画像ではないですね》

と、ファンからは“苦しい言い訳”として受け止められてしまった投稿が相次いだ上に、添えられた写真にまでツッコミが集まってしまったのだ。

「さらに、黒嵜さんのマネージャーのXも同時に更新され、黒嵜さんと同様の釈明文章が添えられました。必死のフォローとなりましたが、翌日1000件以上ものリポストが集まり、その信憑性を疑う声も多数上がっています。そんな中、2日の朝には《おはよう！！！》と元気に投稿していた黒嵜さんですが、今回の“飲酒発言”の疑念は今ひとつ晴れていません」（前出・芸能プロ関係者）

うっかりミスをしてしまうほど、野球観戦にたびたび行っているということなのだろうか。