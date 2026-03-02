恒松祐里、手編み“ソフィースカーフ”披露に絶賛の声「凄すぎる」「色合いのセンスが抜群」
【モデルプレス＝2026/03/02】女優の恒松祐里が3月1日、自身のInstagramを更新。手編みのスカーフを披露し、反響が寄せられている。
【写真】27歳美人女優「プロ級」輝く毛糸で編まれたソフィースカーフ
以前から、編みぐるみなど手編みの作品を披露している恒松。この日は「＃ツネからの誕生日動画」として、「最近編んだ #SophieScarf を身につけてお届け」とつづり、頭にかぶることができるスカーフ「ソフィースカーフ」の写真や制作中の動画を投稿した。
動画では「キラキラのお花ラメが可愛くてお気に入りでした！」と紹介している今回利用した毛糸や、編んでいる様子も公開。ピンクとグレーのツートンカラーがセンスよく配色されたソフィースカーフを自身が身につけた姿も披露している。
この投稿に「童話の主人公みたい」「凄すぎる」「プロ級」「なんでも編めて尊敬」「色合いのセンスが抜群」「さすが似合う」「ベストも手編みですか」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人女優「プロ級」輝く毛糸で編まれたソフィースカーフ
◆恒松祐里、手編みスカーフ披露
以前から、編みぐるみなど手編みの作品を披露している恒松。この日は「＃ツネからの誕生日動画」として、「最近編んだ #SophieScarf を身につけてお届け」とつづり、頭にかぶることができるスカーフ「ソフィースカーフ」の写真や制作中の動画を投稿した。
◆恒松祐里の投稿に反響
この投稿に「童話の主人公みたい」「凄すぎる」「プロ級」「なんでも編めて尊敬」「色合いのセンスが抜群」「さすが似合う」「ベストも手編みですか」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】