シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「Xiaomi Pad 8 Pro」を発売した。

Xiaomi Pad 8 Pro

本稿では、Xiaomi Pad 8 Proのクイックフォトレビューをお届けする。

「Xiaomi Pad 8 Pro」の外観

「Xiaomi Pad 8 Pro」は、チップセットに「Snapdragon 8 Elite」を搭載したAndroidタブレット。大きさは、標準バージョンが約173.42×251.22×5.75mm、マットガラスバージョンが約173.42×251.22×5.8mm。重さは、標準バージョンが485g、マットガラスバージョンが494g。

ディスプレイは、約11インチ（3200×2136）で、リフレッシュレートは最大144Hz。

「Xiaomi Pad 8 Pro」のカメラ

「Xiaomi Pad 8 Pro」は、背面に5000万画素、前面に3200万画素のカメラを備える。

インターフェイス

「Xiaomi Focus Pen Pro」の外観

主なスペック 項目 内容 大きさ 標準バージョン：約173.42×251.22×5.75mmマットガラスバージョン：約173.42×251.22×5.8mm 重さ 標準バージョン：485gマットガラスバージョン：494g チップセット Snapdragon 8 Elite メモリー／ストレージ 標準バージョン：8GB／128GBマットガラスバージョン：12GB／512GB ディスプレイ 約11インチ（3200×2136）、最大144Hzリフレッシュレート バッテリー容量 9200mAh 急速充電 67W Xiaomi ハイパーチャージ OS Xiaomi HyperOS 3（Android 16） リアカメラ 5000万画素 フロントカメラ 3200万画素 Bluetooth V6.0 Wi-Fi Wi-Fi 7

「Xiaomi Focus Pen Pro」は、物理ボタンを備えないデザインが特徴のペン型デバイス。ブラシと消しゴムの切り替え、カラーホイールの表示などのショートカット機能が使用できる。

タブレット接着時