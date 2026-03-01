なぜ本気の恋にならないの？ 男性に「遊ばれてしまう女性」に共通すること
自分は本気だったのに、男性にとっては遊びだった…。
そんな恋愛を繰り返していませんか？
そこで今回は、男性に「遊ばれてしまう女性」に共通することを紹介します。
容姿や肩書きで男性を判断してしまう
容姿や肩書きで男性と交際するかしないかを判断する女性は男性から遊ばれやすいでしょう。
女性が自分のどこを気に入って近づいてきているのか、容姿や肩書きに自信のある男性は意外とよくわかっています。
容姿や肩書きなどのスペックの高い男性は他の女性からもアプローチをかけられているものなので、自分が値踏みしている立場とは考えない方が賢明でしょう。
周りに流されやすい上に警戒心が薄い
周りの雰囲気に流される傾向がある女性も男性に遊ばれやすいと言えます。
特に毅然とした態度を取ることが苦手で男性からの押しに弱いなら危険信号。
その上で男性に対しての警戒心が薄いなら、男性の下心に気付けないため、より遊ばれてしまう可能性が高いでしょう。
そういう女性は往々にして遊び目的の男性に目をつけられやすいので、最初から距離感が近すぎる男性やスキンシップが多い男性、コミュ力と共感力の高い男性は要警戒と心に刻んでおきべきです。
もし「なかなか本気の恋ができない」「いつも遊ばれてしまう」と自覚しているなら、ぜひ今回紹介した共通点を改善するよう努めていきましょうね。
