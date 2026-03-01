毎日同じ時間に寝る人 vs 眠くなってから寝る人、睡眠の質が安定するのはどっち？
「理想は決まった時間に寝ること」と分かっていても、実際は眠くなるタイミングに任せてしまう日もあるでしょう。仕事や家事、スマホ時間など、夜は思いのほか流れやすいもの。では、睡眠の質が安定しやすいのはどちらなのでしょうか？ここでも大切なのは、理想論よりも“整えやすさ”です。
同じ時間に寝る人は“リズムを崩しにくい”
毎日ほぼ同じ時間に布団に入る人は、体内時計が整いやすいと言われます。また、入眠までの流れがパターン化されることで、眠りの質も安定しやすいでしょう。
眠くなってから寝る人は“自然な感覚を優先できる”
一方で、眠気を感じてから寝る人は、体のサインを尊重していると言い換えることができます。無理に布団に入っても眠れないストレスを避けやすいのがメリットです。
ただし、夜更かしが習慣化すると、翌日のリズムに影響が出るもの。感覚に任せすぎると、かえって不安定になる場合もあります。
安定している人は“起床時間を固定している”
睡眠の質が安定している人は、寝る時間よりも“起きる時間”を一定に保っている傾向があります。起床時間が固定されると、自然と眠気のタイミングも整いやすくなります。
同じ時間に寝ることも、眠くなってから寝ることも、それぞれに意味があります。ただし、生活リズム全体で見ると、起きる時間を整えることが安定への近道。無理なく続けられる形を見つけることが、睡眠の質を守るポイントです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は、睡眠習慣や生活リズムに関する専門家の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
