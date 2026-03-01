「見て分かんない？電子マネーだよ!!」複雑化するキャッシュレス決済に怒鳴り散らす客にどう立ち向かう？【作者インタビュー】
数年前から電子マネーでの買い物が普及し始め、今では財布を持たないキャッシュレス派も増加。しかし、その決済方法もクレジットカード・電子マネー、ポイントカードとさまざまあり、混乱している人もいるようだ。そんな最近のスーパーあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの「余計な補足」がX(旧：Twitter)で注目を集めている。
■スーパーに溢れかえるさまざまな"お客様"対応の苦労を描く
「世の中には1つのカードでクレジット、電子マネー、ポイントが一緒になってるカードがありますので、たまにこのようなことが起きます」と、本作のエピソードについて語るのは作者・狸谷さん。自分自身のレジチェッカー経験などを漫画に反映した人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、本作「余計な補足」では、実際によくある"電子マネートラブル"について描かれている。
現金以外の支払い方法、キャッシュレス決済とは例えば、電子マネーでのタッチ決済やクレジット決済などのことを指す。コロナという時代の波もあり、手渡しではない方法で支払いたい人が増えたことで、当時狸谷さんのスーパーでも電子マネー決済のレジが多く導入されたのだという。
商品打ちから袋詰め、ポイントカードや決済方法の確認までを含めると、チェッカーの作業負担は増えるばかり。しかし、そんな業務をしっかりとこなす日々のなか、チェッカーの「お支払い方法は現金でよろしいですか？」という確認の言葉に、「いちいちうるさいな！見てわかんない？電子マネーだよ！時間ないから早くしなさいよ!!」と怒鳴ってくるお客もいたのだそう。ひとくくりに電子マネーといっても、会社によって決済方法が違えばレジの操作方法も違う。
イマイチ理解できていない人は漫画のようにゴリ押ししたり、周囲に当たり散らしたりせず、どうしたいのかチェッカーさんに使用方法を訊ねるのが得策だろう。
画像提供：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
