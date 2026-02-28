¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¡Ö£³ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡ÂçµÍ¤á¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ÇÃí»ë¤¹¤Ù¤ÇÏ¤Ï¤¤¤ë¤«¡©
£³ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢º£Ç¯¤Î£³ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¤â¤«¤Ê¤ê¤Îº®Àï¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤ÂåºÇ½é¤Î£Ç£É¤È¤Ê¤ë¡Ö£²ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¡×ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£ÃÇÁ³¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬£µÃå¤ËÇÔ¤ì¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
·ãÀï¤Îºå¿ÀJF¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ê²«Ë¹¡Ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO)
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¡££²Ãå¤Ë11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î½Å¾Þ¡¢£Ç·¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡Ê£±·î11Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤â¡¢£±¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·²¤ËÄÀ¤à°ìÊý¤Ç¡¢£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬¾¡Íø¡£10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ë¡¼¥Õ¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¤¬£²Ãå¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥ª¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥À¥Î¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ë¤¬£³Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õ¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³«Ëë¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½£±¥«·î¡£ÇÈÍð¥à¡¼¥É¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁ°¾¥Àï¡¢£Ç¶¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Ê£³·î£±Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç¶¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê£³·î£·Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë£³ºÐÌÆÇÏ¤Î¡ØSportiva ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐÌÆÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º®ÀïÌÏÍÍ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£µ°Ì¤Ë¤Ï£³Æ¬¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢£Ç·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¡Ê11·î£±Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¡£Á°Áö¸å¤Ë¹üÀÞ¤·¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éÀï¤Î£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î12Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÇÉüµ¢Í½Äê¤À¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÈ¾·»¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç£É»©·î¾Þ¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¤ÎÇÆ¼Ô¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£¤½¤Î·»¤È»÷¤¿·ìÅý¹½À®¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹üÀÞµÙÍÜÌÀ¤±¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´À°¤¬¤¤Á¤ó¤È´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³ÁöÇË·÷Æâ¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¦¹ÈÇß£Ó¡Ê£±·î17Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò°µ¾¡¤·¡¢Ìµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥¸¥ç¥ï¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºù²Ö¾Þ¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ö£²ÀïÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦¤â¤ß¤¸£Ó¡Ê10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ÇÇË¤Ã¤¿²´ÇÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Ï¡¢Â³¤¯£Ç¶µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò´°¾¡¡££Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÈÇß£Ó¤Ïµ÷Î¥Åª¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¡¤Á»þ·×¤âÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºù²Ö¾Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢£Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Ê£²·î10Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç²´ÇÏÁê¼ê¤Ë£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£±¾¡¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ø¼Â¤ÊËöµÓ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÆî»á
¡Ö´ØÅìÇÏ¤Ê¤¬¤é¡Ê´ØÀ¾·÷¤Î½Å¾Þ¡Ë¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¸½¤ï¤ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾Þ¶â²Ã»»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄË¤¤¤È¤³¤í¡£ºù²Ö¾Þ¤«¤éÌÜÉ¸¤ò£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Êì·Ï¤Ï"¥Ð¥é°ìÂ²"¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤Ï°ìÂ²¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤£±Æ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡£ºå¿ÀJF¤Ç£´Ãå¤ÈÁ±Àï¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±½éÀï¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¦¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó£Ó¡Ê£²·î£·Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö£²·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â¤Ï4270Ëü±ß¤Ç¡¢JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£³ºÐÀ¤Âå¤ÎÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ£·°Ì¡£½Å¾ÞÌ¤¾¡Íø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÀÓ¾å°Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£³ÂåÊì¤¬1998Ç¯¤ÎÌÆÇÏÆó´§ÇÏ¥Õ¥¡¥ì¥Î¥×¥·¥¹¡£Êì¤Î¥Õ¥é¥ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËJRA¤Ç£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Êì¤¬¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ÇÃæµ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯°Ê¹ß¤Îºù²Ö¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó£Ó¤Ç£²Ãå°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢·×£¶Àï¤·¤Æ£±¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£±²ó¡£¿Íµ¤Çö¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤ÀÎã¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë£´Ãå»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºå¿ÀJF¤Ç¤Ï½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ£²°Ì¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Îºù²Ö¾Þ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡£³°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó£±°Ì¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤À¤¬¡¢·þÅÚ½ÅÍè¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÅÚ²°»á
¡Öºå¿ÀJF¤Ï¡¢´°Á´¤Ë"¼«Çú"¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤¢¤ÎÆâÍÆ¤Ç£µÃåÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Êì¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£²ÀïÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦ÌîÏ©µÆ£Ó¡Ê£¹·î20Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç²¼¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¸å¡¢°Æ³°¤Ê¤³¤È¡£ÇÔ¤ì¤¿£µÆ¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤é¤ì¤º¡¢»´ÇÔÂ³¤¡£¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¼«ÂÎ¤Ï¡¢£±Ê¬33ÉÃ£µ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£Å¸³«¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£¤Ê¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤¬»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë