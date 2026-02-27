「Dole スムージーボウル」に新作ヨーグルトボウル、セブンに数量限定で登場 ピタヤボウルも復活
【モデルプレス＝2026/02/27】セブン‐イレブン・ジャパンは、Dole「スムージーボウル」シリーズより、新作「Dole ヨーグルトボウル」と過去に好評だった「Dole ピタヤボウル」の2種を、3月6日より全国のセブン‐イレブンにて順次、数量限定で発売する。
「Dole アサイーボウル」は、厳選したフルーツを1つのカップに詰め込み、いつでもどこでも手軽に本格的なフルーツボウルを楽しめる冷凍食品。同シリーズから、たんぱく質とフルーツが摂れてヘルシーと話題のグリークヨーグルトを使用した新作の「ヨーグルトボウル」、そしてスーパーフードと注目されているドラゴンフルーツを使用した「ピタヤボウル」が再登場する。
「Dole ヨーグルトボウル」は、濃厚でクリーミーなグリークヨーグルトとはちみつの甘さを感じるスムージーに、バナナ・ストロベリー・ブルーベリーの3種のフルーツとグラノーラをトッピング。1食あたりのカロリーは134kcalとヘルシーでありながら、水切り製法による濃厚なグリークヨーグルトがベースで、高タンパクかつヘルシーな仕上がりだ。
「Dole ピタヤボウル」は、さっぱりとした甘さのドラゴンフルーツとバナナのピューレをブレンドしたスムージーに、バナナ・マンゴー・パインアップルの3種のフルーツとグラノーラをトッピング。1食あたりのカロリーは103kcalで、クセのないドラゴンフルーツとトッピングのフルーツたちの組み合わせを楽しめる。いずれも別添えのグラノーラにより、最後までザクザクとした食感を楽しめる工夫が施されている。（modelpress編集部）
期間：3月6日（金）〜順次
売価：各461円（税込497.88円）
販売エリア：全国
※数量限定
【Not Sponsored 記事】
◆Dole「スムージーボウル」シリーズより数量限定2種
◆ヨーグルト＆ピタヤ、味のポイントは？
■Dole ヨーグルトボウル／ピタヤボウル
