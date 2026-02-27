ＡＩストーム<3719.T>が後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、コールセンター事業を中心にＢＰＯ（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業を展開する日本テレシステム（東京都杉並区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



コールセンター事業がグループに加わることで事業基盤の拡大を図るほか、ＡＩ技術の実装によるコールセンター事業のＡＩ化を進めることで、コールセンター事業におけるＡＩ実装ノウハウを蓄積し、この分野における新規の顧客開拓に繋げるなどのシナジーが期待されている。取得価額は５億８０００万円。なお、２６年１２月期業績への影響は精査中としている。



