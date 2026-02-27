アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video」で、劇場版「名探偵コナン」シリーズ全28作品が、3月14日から順次見放題配信される。

（C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

最新作の劇場公開を記念したもので、最新作関連のテレビアニメシリーズなどもあわせて配信される。

劇場版全28作品を5回に分けて配信

見放題配信は、4月10日に公開される劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開に先立って実施される。

対象となるのは、世界初配信となる「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」を含む劇場版全28作品で、3月14日から5回に分けて順次配信される。

3月14日に配信が始まるのは、「名探偵コナン 世紀末の魔術師」（1999年）、「名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）」（2004年）、「名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）」（2014年）、「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」（2019年）、「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（2024年）の劇場版5作品。

「名探偵コナン 世紀末の魔術師」は「怪盗キッド」が映画に初登場した作品。「名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）」では「世良真純」や「沖矢昴」が劇場版シリーズに初登場した。

最新作関連のテレビアニメも

劇場版最新作の関連作品として、テレビアニメの「警察学校編」がPrime Videoで初めて配信される。

また、テレビアニメの関連エピソードをピックアップした「神奈川県警セレクション」や「世良セレクション」、「警察学校＆警視庁セレクション」も3月14日から配信される。

ほかにも、過去の劇場版公開にあたって制作された総集編作品も順次追加される。

配信作品一覧 劇場版（公開順） 『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』 『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』 『名探偵コナン 世紀末の魔術師』＊3月14日配信スタート 『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』 『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』 『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』 『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』 『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』＊3月14日配信スタート 『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』 『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』 『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』 『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』 『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』 『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』 『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』 『名探偵コナン 11人目のストライカー』 『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』 『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』＊3月14日配信スタート 『名探偵コナン 業火の向日葵』 『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』 『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』 『名探偵コナン ゼロの執行人』 『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』＊3月14日配信スタート 『名探偵コナン 緋色の弾丸』 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』 『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』＊3月14日配信スタート 『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』＊世界初配信 劇場版最新作関連作品 『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』＊3月14日配信スタート 『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』＊3月14日配信スタート 『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』＊3月14日配信スタート 『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』＊3月14日配信スタート 総集編 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』 特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～』 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』