ネスレ ミロ×東京ばな奈の限定シェイク復活！東京駅で味わう特別コラボ

人気の大麦飲料「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボした特別な一杯『東京ばな奈シェイク Made with MILO®』が期間限定で復活します。栄養豊富なミロと東京ばな奈のやさしい甘さが重なった味わいは、一度は試してみたい話題のシェイク。東京駅でしか出会えない特別なドリンクとして、春のお出かけのお供にもぴったりです♡

限定コラボシェイクが復活

大麦由来の風味が特徴の「ミロ」に、東京ばな奈らしいコクのあるバナナカスタードを合わせた贅沢なシェイクが登場。ミロに含まれる栄養を活かしながら、まろやかな甘さと飲みごたえを楽しめる仕上がりです。

累計1万杯以上飲まれた人気コラボが復活し、世界で1店舗のみの限定販売という特別感も魅力。春の東京駅でぜひ味わいたい一杯です。

東京ばな奈シェイク Made with MILO®

価格：490円

期間：2026年3月1日(日)～4月30日(木)

販売店：東京ばな奈s(JR東京駅八重洲地下中央口改札外)

※表示の価格は参考小売価格です。

※「MILO」及び「ミロ」はネスレグループの登録商標です。

※『東京ばな奈シェイク Made with MILO®』は栄養機能食品ではありません。

イーブイ東京ばな奈のトートバッグ付きセット登場♡限定お菓子も楽しめる

プレゼントキャンペーン情報

「ミロ」オリジナルマグカッププレゼント

期間中、『東京ばな奈シェイク Made with MILO®』を購入するとスタンプカードを配布。

1杯につき1スタンプが押印され、スタンプ3個で「ミロ」オリジナルマグカップ(非売品)を先着360名様にプレゼントします。

実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅八重洲地下中央口改札外)

実施期間：2026年3月1日(日)～4月30日(木)

※おひとり様、期間中マグカップ1個まで。

※3杯まとめてお買い上げの場合もプレゼントします。

※スタンプカードの合算が可能です。

※期間中であっても、マグカップがなくなり次第キャンペーンを終了いたします。

3月6日限定プレゼント

3月6日(金)限定で、『東京ばな奈シェイクMade with MILO®』を含む税込2,160円以上購入すると『ネスレ ミロ オトナの甘さ』を先着360名様にプレゼントします。

実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅八重洲地下中央口改札外)

実施日：2026年3月6日(金)

※1会計につき1袋まで。

※無くなり次第終了です。

東京駅で味わう特別な一杯

『東京ばな奈シェイク Made with MILO®』は、ミロのコクと東京ばな奈のやさしい甘さが楽しめる、ここだけの特別なドリンク。

プレゼントキャンペーンも実施されるので、東京駅を訪れた際にはぜひ立ち寄りたい限定メニューです♪春のお出かけの合間に、話題のコラボシェイクを味わってみてください。