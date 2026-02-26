Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月26日は、スリムなサウンドバー本体に加え、ワイヤレスサブウーファーを組み合わせることで、クリアな中高域と重厚な低音を両立する、Philips（フィリップス）の「サウンドバー TAB5309」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips(フィリップス) サウンドバー テレビ用 240Wハイパワー Bluetooth5.4搭載 スピーカー Soundbar Dolby Digital plus DTS Virtual:X 立体音響技術 ワイヤレスサブウーファー付き リモコン付属 PC対応 ゲーム スピーカー テレビ/パソコン/スマホ HDMI TAB5309 (サブウーファー付き) 21,800円 （34%オフ） Amazonで見る PR PR

最大240W出力の2.1chサウンドシステムを搭載。Philipsの「サウンドバー TAB5309」が34％オフ！

最大240W出力の2.1ch構成に、DTS Virtual:X対応の立体音響。コンパクト設計ながら迫力あるサウンドを実現する、Philips（フィリップス）の「サウンドバー TAB5309」。テレビ体験を底上げする一台が34％オフのタイムセール特価で販売中です。

最大240W出力の2.1chサウンドシステムを採用。スリムなサウンドバー本体に加え、ワイヤレスサブウーファーを組み合わせることで、クリアな中高域と重厚な低音を両立しています。

テレビ内蔵スピーカーでは物足りなかった映画の爆発音やライブ映像の臨場感も、よりリアルに再現。設置しやすいコンパクト設計ながら、リビングを満たすパワフルな音圧を体感できます。

DTS Virtual:X搭載。没入型3Dサウンドへ

音響面では、DTS Virtual:Xによる立体的な3Dサウンドに対応。前後左右だけでなく上方向も感じさせる音場を仮想的に生成し、包み込まれるような没入感を生み出します。

ムービーモード、音楽モード、スタジアムモード、音声モードの4種類のDSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）モードを搭載し、映画や音楽、ニュースなどコンテンツに応じて最適化が可能なのも◎。

接続面もHDMI ARCや光デジタル入力、Bluetooth5.4などに対応し、多彩な機器と連携が可能。365日の保証期間を設けるなど、保証体制も整っており、日常使いでも安心して導入できるモデルです。

最大240W出力、DTS Virtual:X、4種DSPモード搭載。コンパクトながら本格的な音場を構築できる「サウンドバー TAB5309」は、テレビ周りを一段アップグレードしたい人に最適なサウンドバーです。

なお、上記の表示価格は2026年2月26日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

