2013年設立、秋田市のLocal Powerです。



「プロダクト事業の主力製品は、除菌消臭水『iPOSH』です。iPOSHの売り上げの拡大にともなって、徐々に受発注の業務量も増えて大きな負担となっていました。地方創生事業は、秋田市内に2か所遊休施設をリノベーションした『みんなの体育館』という時間貸しの体育館を運営しており、お一人からでも1時間単位で使っていただくことができます。DX事業では、現在主に、医療業界でのデジタル活用による業務効率化を支援する活動を行っています。」

「2014年に発売した主力商品iPOSHの売り上げの拡大にともなって徐々に受発注の業務量も増えて大きな負担となっていました」





秋田県内をはじめ、全国から電話やFAXでひっきりなしに届く注文の対応に追われていました。Local Powerが選んだ方法は基幹システムを自社で開発することでした。石塚彩子さん「受注から請求まで一貫してできるようになり、多岐にわたる担当者の負担を軽減することができました。このシステムのおかげで、間もなく訪れたコロナ禍の爆発的な受注増にも対応できたと考えています。そのほか、スタッフの作業日報や稟議、物品申請、出張関連の情報などもアプリを活用して、社内の情報を一元化するほか、アナログ作業を減らして業務の負担を解消していきました」自社開発のノウハウの蓄積がDX事業への参入・業務の拡大につながり、DX導入・運営支援・開発が一つの事業に成長しました。石塚彩子さん「こちらが当社が導入している交通系ICカードを活用した勤怠管理システムになります。携帯のGPSを使った打刻と合わせて出張の多いスタッフやフルリモートスタッフの勤務状況の確認が容易になりまして、担当者の負担軽減につながっています」Local Powerが運営する時間貸しの運動スペース「みんなの体育館」です。石塚彩子さん「こちら無人で運営しておりまして、電子ロックシステムを採用しております。ご予約いただいた方には、事前にメールで暗証番号が届きますのでそちらを当日入力していただいてご入館いただけます。もともと除菌消臭水メーカーである当社ですが、既存の枠にとらわれない様々なチャレンジもしています。こちらはデジタルツールの活用なしにはできないと考えています。製品・サービスや他社のDX推進支援も含めまして、地方のチカラを最大化し、"地方をもっとおもしろく"する企業でありたいと思っています。」