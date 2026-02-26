JR vs京成：運賃逆転区間もあり

JR東日本が、2026年3月に運賃を値上げします。改定後、JR東日本の路線と競合する京成線・東京メトロ東西線・都営新宿線などとの運賃の関係はどう変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。

【形勢逆転？】これが総武線や山手線と競合する私鉄です

JR東日本と京成は、成田空港への空港アクセスや上野〜成田間など、複数の区間で競合しています。

上野〜成田間は、JRが割安な特定運賃を設定していますが、今回の改定で廃止します。これにより940円（IC運賃935円）から1230円（1221円）へ一気に上がります。一方、京成上野〜京成成田間は860円（859円）のままで、京成の割安感が目立っています。

新橋〜成田空港間は、JR総武快速線経由が1520円（1518円）から1600円（1595円）に。一方、京成は都営浅草線に乗り入れるアクセス特急（料金不要）を運行していますが、運賃の合計は1420円（1414円）で、京成との運賃の差が開きます。

このほか、JRの運賃改定により、京成との金額差が縮まる区間や、京成の方が割安になる区間もあります。

上野〜本八幡間は、JRが320円（318円）から350円（341円）に上がりますが、京成上野〜京成八幡間は340円（335円）のため、運賃が逆転して京成の方が割安になります。

上野〜船橋間は、JRが410円（406円）から440円（IC同額）に。一方、京成上野〜京成船橋間は450円（IC同額）のため、JRの運賃が京成に近付きつつも割安を維持します。

京成との完全並行区間の運賃は？

JRの幕張本郷〜千葉間と、京成千葉線の京成幕張本郷〜京成千葉間は路線が並行しています。この区間は、JRが180円（178円）から210円（209円）に上がる一方、京成は250円（241円）のままで、両社の運賃の差が縮まります。

JRの改定後と京成の運賃を比較すると、大半の部分で京成の方が割安です。しかし、11kmから15kmの間は京成の方が割高です。京成幕張本郷〜京成千葉間は10.2kmで、運賃計算時は11kmとして扱うためJRより割高になり、本来の運賃だと280円（272円）となってしまいますが、京成も特定運賃を設定して金額を抑えています。

また、1駅短い区間だと、幕張〜千葉間はJRが180円（178円）から210円（209円）に上がる一方で、京成幕張〜京成千葉間は200円（199円）なので、こちらは運賃が逆転します。

JR vs京成：松戸〜千葉間で最も運賃が安いのは？

松戸〜千葉（京成千葉・千葉中央）間は、京成が直通列車を運行しています。JRは乗り換えがあるものの所要時間の面では若干有利です。JRの松戸〜千葉間は660円（659円）から720円（715円）に上がりますが、京成線経由は560円（544円）と割安です。

松戸〜千葉間の移動で最も安いのは、京成松戸線とJR総武線との乗り継ぎです。この場合は、京成新津田沼駅とJR津田沼駅の間を歩いて乗り換える形になります。この経路の運賃は、510円（502円）から540円（525円）に上がります。運賃改定後も、京成線のみで移動する場合より20円程度割安です。

JR vs地下鉄：やっぱり地下鉄が安い？

中央・総武線各駅停車は、地下鉄の東京メトロ東西線や都営新宿線と競合しています。運賃を比べると、近距離はJRが、長距離は地下鉄の方が割安です。

新宿〜本八幡間は、JRが410円（406円）から440円（IC同額）に。一方、都営新宿線は380円（377円）のままで、都営新宿線の割安感が目立つようになります。

新宿〜秋葉原（岩本町）間は、JRが180円（178円）から210円（209円）に上がり、岩本町発着の都営新宿線220円（IC同額）に迫ります。

JRの新宿〜市ケ谷間は170円（167円）から200円（199円）に上がる一方、都営新宿線の新宿〜市ヶ谷間は180円（178円）のため逆転します。

東京メトロ東西線は中央・総武線各駅停車のバイパス路線でもあり、競合しています。

飯田橋〜西船橋間は、JRが410円（406円）から440円（IC同額）に。一方、東京メトロ東西線は300円（293円）のままで、運賃の差がさらに開きます。

京葉線も東京メトロ東西線や有楽町線と競合しています。東京〜西船橋間は、JRが320円（318円）から350円（341円）に。一方、東京メトロ東西線の大手町〜西船橋間は300円（293円）で、東西線の割安感が目立ってきます。

また、京葉線の東京駅は、隣の有楽町駅と距離が近く、東京（有楽町）〜新木場間が競合します。JRの東京〜新木場間は180円（178円）ですが、運賃改定後は東京メトロ有楽町線の有楽町〜新木場間と同額の210円（209円）となります。

山手線より地下鉄が割安に

今回のJRの運賃改定で、割安だった山手線内の運賃区分が廃止されます。このため山手線内は運賃が大きく上がる区間があり、地下鉄の方が割安になる場合もあります。

新宿〜浜松町（大門）間は、JRが210円（208円）から260円（253円）に。一方、大門発着の都営大江戸線は220円（IC同額）のままで、地下鉄の方が割安となります。

目黒〜田町（三田）間は、JRが180円（178円）から210円（209円）に。一方、三田を発着する都営三田線は180円（178円）に据え置かれます。

五反田〜田町（三田）間は、JRが170円（167円）から200円（199円）に。一方、三田を発着する都営浅草線は180円（178円）で、こちらは都営浅草線の方が割安となります。

新宿〜東京間や池袋〜東京間は、JRが210円（208円）から260円（253円）に。一方、東京メトロ丸ノ内線の両区間はいずれも210円（209円）で、地下鉄の方が割安になります。

池袋〜渋谷間は、JRと東京メトロ副都心線が競合しています。JRが180円（178円）から210円（209円）に上がり、副都心線と同額になります。

新宿〜渋谷間や新橋〜上野間は、JRが170円（167円）から200円（199円）に。一方、東京メトロ副都心線新宿三丁目〜渋谷間や銀座線新橋〜上野間は180円（178円）で、地下鉄の方が割安となります。