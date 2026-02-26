この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フードデリバリー配達員が指摘する2つの業界の異変「専業は終わりの始まり」2026年現場のリアル

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026年は転換期？】フードデリバリー専業、終わりの始まり… 現場で起きている"2つの異変"とは？」を公開した。専業配達員の収益環境が悪化している現状を分析し、その背景にある構造的な変化と今後の暗い見通しについて警鐘を鳴らしている。



動画でレクター氏は、2026年2月現在、「稼げない専業配達員が増えている」と指摘。その最大の要因として、Uber Eatsが導入を強化した「謎クエスト」と呼ばれるインセンティブ制度を挙げた。人によって出現有無や金額が異なるこのシステムにより、当たりを引いた配達員が殺到して供給過多が発生。結果として基本報酬の低下を招き、クエストが出ない配達員は「お小遣いレベルしか稼げない」という厳しい現実に直面していると語った。

さらに、かつて高報酬で配達員を集めていた新興サービス「ロケットナウ」の失速も要因の一つだと分析。「ミッション(インセンティブ)の条件が厳しくなり、稼ぎづらくなった」とし、Uber Eats以外の選択肢、いわゆる「受け皿」が消失しつつある現状を解説した。



レクター氏は、過去の報酬改定時には配達遅延などの混乱が生じたが、現在はクエスト効果で配達員が確保されているため、「運営側に対策の必要性がないと思われている」と推測。「今後も厳しい状況が続く可能性が高い」と結論づけた。最後には、コメント欄に寄せられた「単価が安すぎてやってられない」といった悲痛な声を紹介し、専業配達員にとって冬の時代が到来していることを強調した。