Macの操作に新たなお作法が!?

「出るぞ、（いつか）出るぞ」と数年前から噂されている、有機EL（OLED）パネルのMacBook Pro。最近になってまたその話が再燃してきていますが、その最新ビッグニュース。

Bloombergによりますと、OLEDパネルのMacBook Proは、iPhoneのようにDynamic Islandとパンチホール式カメラを採用。

しかもタッチパネルだというのです。…マジか!?

ノッチがなくなることで画面スペース拡大。ついにタッチ操作をサポート

まだこれも噂の段階なので、本当にそうなるのか？ はわかりませんが、現在噂されている仕様は…

・Dynamic IslandはiPhoneのように、使用中のアプリやMacの機能に応じて拡大・縮小 ・画面上をタップでクリック可能、ジェスチャーによる拡大・縮小もサポート ・スワイプでのスクロールなどiPad風な操作もサポート ・タッチ操作に最適化された操作メニューも用意される

といった感じ…らしい！

これまで頑なにMacにタッチパネルを積まなかったApple、そこがiPadとの棲み分けだったようにも思えるのですが、最近はiPadでもマウスやトラックパッドをサポート、ウインドウ化操作など、「iPadのMac化」が加速しています。

用途別の棲み分けよりも、総合的な使いやすさや直感性といった面も見直していこう。っていうスタンスなのかなぁ。

あとこれは余談ですが、Surfaceユーザーだった編集部金本はタッチパネル操作愛好家。「社用のMacがタッチパネルだったらなぁ…」と言い続けていました。彼の悲願が叶うかもしれません。

一方で僕は、画面が指紋だらけになるのが苦手なので、タッチパネルになっても使わないかも…。

皆さん的にはどうですか？ Macの画面、タッチパネルになったら嬉しい？

