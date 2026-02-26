Macにタッチパネルが来るかもしれない
Macの操作に新たなお作法が!?
「出るぞ、（いつか）出るぞ」と数年前から噂されている、有機EL（OLED）パネルのMacBook Pro。最近になってまたその話が再燃してきていますが、その最新ビッグニュース。
Bloombergによりますと、OLEDパネルのMacBook Proは、iPhoneのようにDynamic Islandとパンチホール式カメラを採用。
しかもタッチパネルだというのです。…マジか!?
ノッチがなくなることで画面スペース拡大。ついにタッチ操作をサポート
まだこれも噂の段階なので、本当にそうなるのか？ はわかりませんが、現在噂されている仕様は…
・Dynamic IslandはiPhoneのように、使用中のアプリやMacの機能に応じて拡大・縮小
・画面上をタップでクリック可能、ジェスチャーによる拡大・縮小もサポート
・スワイプでのスクロールなどiPad風な操作もサポート
・タッチ操作に最適化された操作メニューも用意される
といった感じ…らしい！
これまで頑なにMacにタッチパネルを積まなかったApple、そこがiPadとの棲み分けだったようにも思えるのですが、最近はiPadでもマウスやトラックパッドをサポート、ウインドウ化操作など、「iPadのMac化」が加速しています。
用途別の棲み分けよりも、総合的な使いやすさや直感性といった面も見直していこう。っていうスタンスなのかなぁ。
あとこれは余談ですが、Surfaceユーザーだった編集部金本はタッチパネル操作愛好家。「社用のMacがタッチパネルだったらなぁ…」と言い続けていました。彼の悲願が叶うかもしれません。
一方で僕は、画面が指紋だらけになるのが苦手なので、タッチパネルになっても使わないかも…。
皆さん的にはどうですか？ Macの画面、タッチパネルになったら嬉しい？
GIZMODO テック秘伝の書
Source: MacRumors, Bloomberg