バッテリーなんて持つなら持つほうがいいですから。充電が切れたガジェットほどやるせないものはありませんから。

昨年リリースのiPhone 17 ProはiPhone史上バッテリー駆動時間最長を記録。ただ、これ今年更新されるかもしれません。今秋登場が期待されるiPhone 18 Proについて、今すでに噂されていることでバッテリーに期待できることが3つもあるからです。

バッテリー長持ちの3つの鍵

まず、わかりやすいのがチップ。順当にいけば、今年は最新モデルA20チップになるはず。Proモデルなので、当然搭載されるチップも高位モデルでA20 Pro。これ、初の2nmプロセスチップになると言われており、既存チップよりもさらに電力効率があがるはず。

次はモデム。iPhone 16eで搭載されたAppleのモデムチップC1。モデムチップなので、一番大事なのは通信速度や安定性ですが、C1チップは省エネ性能が評価されています。iPhone 18では、この後継チップとなるC2が搭載される予定なので、iPhone 17よりもさらに省エネ、のはず。

で、最後わかりやすいのが、搭載バッテリー自体を大きくするという噂。バッテリー容量が大きくなる上に、乗ってるチップは電力効率のいい省エネタイプ。これは、iPhone 17 Proを超えていくでしょう！

…ただ、1つ解せんのは、バッテリーが大きくなるからiPhone 18 Proは既存モデルよりも分厚くなるらしいという説。厚さそのままでバッテリーを横に大きくすることはできないもんでしょうか、ね？

Source: 9to5Mac